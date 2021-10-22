«أمين»: 7 آلاف ميجاوات إجمالي إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة

قال المهندس حسن أمين، عضو اللجنة التنفيذية بالمركز الإقليمي للطاقة المتجددة، اليوم الجمعة، إن إجمالي ما ينتج من الكهرباء المتجددة في مصر حاليًا 7 آلاف ميجاوات، وهذا رقم كبير جدًا.

مشاريع عملاقة للطاقة المتجددة

وأضاف «أمين»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم» المذاع على قناة «dmc» الفضائية، وتقدمه الإعلامية دينا عصمت، أن مصر لديها مجمع للطاقة الشمسية من أكبر المجمعات في العالم، وهو مجمع بنبان، وطاقته الإنتاجية 1465 ميجاوات، باستثمارات تتجاوز المليار ونصف المليار دولار، إلى جانب مشروع الطاقة الشمسية في كوم أمبو، باستثمارات 250 مليون دولار، إلى جانب مشروعات طاقة الرياح في منطقة الزعفرانة، ومنطقة جبل الزيت، على ساحل البحر الأحمر.

تفاصيل استراتيجية الطاقة المتجددة

وتابع عضو اللجنة التنفيذية بالمركز الإقليمي للطاقة المتجددة، أن مصر وضعت استراتيجية للطاقة المتجددة تمتد إلى 2035، وتهدف إلى أن تكون نسبة الطاقة المتجددة 42% من إجمالي الطاقة المولدة في مصر، و55% من الطاقة الأحفورية، و3% من الطاقة النووية، من محطات الضبعة النووية، مشيرًا إلى أن الدولة وضعت هدفًا آخر قريبًا وهو أن تكون نسبة الطاقة المتجددة 22% من إجمالي الطاقة المولدة في مصر بحلول عام 2022.

وأوضح أن الدولة وقعت عددًا من الاتفاقيات لزيادة نسبة الطاقة المولدة من الرياح، في منطقة جبل الزيت وغرب النيل، بهدف زيادة نسبة الطاقة المتجددة في مصر.