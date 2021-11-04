الكشف على 1557 مواطناً خلال قافلة طبية في «السعدية» بدمياط

تابعت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، أعمال القوافل الطبية، التي يتم تنفيذها تباعاً بقرى المحافظة، وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، حيث تتضمن تلك القوافل وحدات متنقلة بكافة التخصصات الطبية والصيدلية، ووحدتين للأشعة والسونار، ومعملاً للتحاليل والفحوص الطبية، وذلك لتقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين بكافة المناطق.

الكشف على 1557 مواطن خلال قافلة طبية بقرية السعدية القبلية وتحويل 19 لتلقي العلاج

وأكد الدكتور السيد عبد الجواد، مدير مديرية الصحة، أنه تم عقد قافلة طبية بقرية «السعدية القبلية» بمركز كفر سعد، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، التي استمرت على مدار يومي الأربعاء والخميس من هذا الأسبوع، حيث تم خلالها توقيع الكشف الطبي بالمجان على 1557 مواطناً، تم تحويل 19 حالة من بينهم لتلقي العلاج اللازم بالمستشفيات.

إجراء 805 تحاليل معملية و فحص 52 حالة بالسونار

وتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة لحالتين، إلى جانب إجراء 805 تحليل معملي، وفحص 52 حالة بالسونار، وإجراء 36 أشعة تشخيصية، بالإضافة إلى صرف العلاج اللازم بالمجان، فضلاً عن تخصيص وحدة لتطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا.

وتتضمن تلك القوافل خدمات علاجية مجانية للمواطنين في جميع التخصصات الطبية، بالإضافة لعمل التحاليل الطبية، وتخصيص وحدة لتطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا فضلا عن عقد العديد من الندوات التوعوية والتثقيفية للموطنين للحديث عن أهمية الحصول على اللقاح في ظل استمرار جائحة كورونا وسط تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية.