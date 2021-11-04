«مديريات التعليم» تدرب معلميها على آليات وضع امتحانات الصف الرابع الابتدائي

بدأت مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني، الاستعداد لامتحانات الصف الرابع الابتدائي للفصل الدراسي الأول، بعدما قررت وزارة التربية والتعليم دمج امتحاني شهر أكتوبر ونوفمبر في امتحان واحد، بالتنسيق مع الإدارات التعليمية لعقد الامتحانات على مستوى الإدارة، وذلك من خلال توفير المعلمين لإنهاء شرح المقرر الدراسي لشهري أكتوبر ونوفمبر.

تدريب المعلمين على كيفية وضع أسئلة الامتحانات

وأكد مجدي الجيار، مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أنه يُجرى حالياً تدريب المعلمين على كيفية وضع أسئلة امتحانات الصف الرابع الابتدائي، وطرق تقييم الطلاب بما يحقق مخرجات التعلم، موضحاً أن التدريب يتم من خلال مجموعة من مستشاري المواد الدراسية، سواء تدريبات فعلية أو تدريبات عبر تطبيق «زووم».

وأضاف «الجيار» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه تم التنبيه على جميع المعلمين بضرورة حضور التدريبات والاستفادة منها، قبل البدء في وضع أسئلة الامتحانات، والتي ستعتمد على الفهم وليس الحفظ والتلقين، مشيراً إلى التأكيد على جميع الإدارات التعليمية بضرورة الانتهاء من شرح المقررات الدراسية وفق المواعيد المحددة لها.

الامتحانات تعقد على مستوى الإدارات التعليمية

من جانبه، أكدت مصادر في مديريات التربية والتعليم، أن تدريب المعلمين على وضع أسئلة الامتحانات يأتي بالتنسيق الكامل مع وزارة التربية والتعليم، موضحة أن الامتحانات تتم على مستوى الإدارات التعليمية وهو ما يستلزم تدريب المعلمين وتوضيح آليات تقييم الطلاب.

وأضافت المصادر لـ«الوطن»، أن التدريب يجرى وسط إجراءات وقائية مشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مؤكدة أن يتم تقييم الطلاب على أساس الفهم وليس الحفظ والتلقين، لذا يتم التأكيد على المعلمين بضرورة الالتزام بالقواعد المنظمة لوضع أسئلة الامتحانات.

يذكر أن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أكد دمج امتحان شهر أكتوبر ونوفمبر تخفيفاً على الطلاب وأولياء الأمور، موضحاً أن الوزارة وفرت الكثير من المنصات التعليمية لمساعدة الطلاب على فهم مخرجات التعلم.