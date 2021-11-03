التعليم تعلن رابط لتحميل مناهج الصف الرابع الابتدائي

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، رابطًا لتحميل توزيع مناهج الصف الرابع الابتدائي، في المدارس الحكومية والرسمية للغات والخاصة بجميع أنواعها، للعام الدراسي الحالي 2021-2022، والذي يهدف إلى قياس مدى فهم الطالب لمخرجات التعلم لكل مقرر دراسي، ويهتم بتنمية مهارات الطلاب وتنمي الفهم.

رابط تحميل مناهج رابعة ابتدائي

وحددت وزارة التربية والتعليم، رابطاً لتحميل توزيع مناهج الصف الرابع الابتدائي للعام الدراسي الحالي، ويستطيع طلاب الصف الرابع الابتدائي، من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة للطلاع على المناهج الدراسية.

مناهج الصف الرابع الابتدائي للعام الدراسي الحالي 2021

ترصد «الوطن» خلال السطور التالية منهج الصف الرابع الابتدائي للعام الدراسي الحالي 2021-2022 وهي كالتالي:-

- مادة الدراسات الاجتماعية.

- مادة اللغة العربية.

- مادة العلوم.

- مادة الرياضيات.

- مادة القيم واحترام الآخر.

- مادة اللغة الإنجليزية «Connect».

- مادة التربية الدينية «الإسلامية، أو المسيحية».

- مادة المهارات المهنية.

- مادة التربية الفنية.

- مادة التربية الموسيقية.

- مادة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

- مادة التربية البدنية والصحية.

- أنشطة التوكاتسو.

- مادة اللغة الإنجليزية «Connect Plus».

أدوات التقييم للصف الرابع الابتدائي

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أدوات التقييم للصف الرابع الابتدائي، والتي ستكون عن طريق:

1- الاختبارات.

2- المهام الأدائية.

3- المواظبة على الحضور.

4- تقويم تكويني وفقًا لمعدلات الأداء وذلك لمقرر القيم واحترام الآخر.

5- تحقيق معدل حضور لا يقل عن 80% بالنسبة للتربية الرياضية والتربية الفنية والتربية الموسيقية.

اختبارات الصف الرابع الابتدائي

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن الاختبارات تنقسم إلى ثلاث اختبارات في الفصل الدراسي الواحد وهي كالتالي:

- دمج الاختبار الأول والاختبار الثاني لنهاية شهر نوفمبر ويستهدف أجزاء المقرر التي تم تدريسها في الشهر الثاني.

-الاختبار الأخير فيكون في نهاية الفصل الدراسي، ويحصل الطالب في نهاية الفصل الدراسي على مجموع الاختبارات الثلاثة.