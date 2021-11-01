تعرف على خطوات أداء طلاب الصف الرابع الابتدائي لامتحانات الدمج

حالة من الاضطراب والقلق، تجتاج أولياء الأمور خاصة أهالي طلبة الصف الرابع الابتدائي، بعد اعتماد وزارة التربية والتعليم، لنظام جديد سواء في الاختبارت وإعلان النتيجة، بعد دمج اختبارات شهري أكتوبر ونوفمبر معًا.

في هذا الصدد، يستعرض موقع جريدة «الوطن»، في إطار الخدمات الإخبارية المتنوعة والمختلفة التي يقدمها لأولياء الأمور، كل ما يريدون معرفته عن أداء طلاب الصف الرابع الابتدائي لامتحانات الدمج بين شهري أكتوبر ونوفمبر معا، في التقرير التالي.

3 اختبارات خلال التيرم الواحد

وبحسب القرار الوزاري رقم (133 لسنة 2021)، فإنه طلاب الصف الرابع الابتدائي، سيؤدون 3 اختبارات في التيرم الواحد، على أن يتم تحديد موعد الاختبار بعد شهر من الدراسة، ويكون الاختبار الأخير فى نهاية الفصل الدراسى، ويحصل الطالب في نهاية الفصل الدراسى على مجموع درجات الاختبارات الثلاثة.

في المقابل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أعلنت عن دمج امتحانات شهري أكتوبر ونوفمبر معا.

موعد اختبار الصف الرابع الابتدائي

وبحسب البيان الخاص بوزارة التربية والتعليم، يتم عقد الاختبار نهاية شهر نوفمبر وأوائل ديسمبر على مستوى المدرسة.

وتعتمد تلك الامتحانات على تقيم مستوى الطالب في النظام الجديد، حيث يستهدف النظام التعلم وليس الامتحانات، وليس الهدف هو حفظ المناهج الجديدة.

مدة اختبار الصف الرابع الابتدائي

ويتم تحديد موعد الاختبار بقيمة زمن حصة دراسية العادية تحت ملاحظة المعلم.

ويتم تقييم الطالب حسب الاختبارات والمهام الأدائية والمواظبة على الحضور، ومعدل تراكمي حسب معدلات الأداء للطالب، وذلك لمقرر القيم واحترام الآخر وتحقيق معدل حضور لا يقل عن 80% بالنسبة للتربية الرياضية والتربية الفنية والتربية الموسيقية.

كيف تظهر نتيجة اختبارات الصف الرابع الابتدائي؟

ويتم تحديد نجاح الطالب، من خلال الظهور بعلامات محددة، وهي كالآتي..

اللون الأزرق، ويعني أن درجة الطالب من 85 إلى 100، وأن الطالب ناجح بامتياز.

اللون الأخضر، ويعني أن الطالب اجتاز الاختبارات، وأن النتيجة من 65 لأقل من 85.

اللون الأصفر، ويعني أن الطالب نجح، لكنه بحاجة إلى دعم وتكون درجته من 50 لأقل من 65.

اللون الأحمر، يعني أن الطفل لم يتعلم أي مهارات مهنية، وهو يعني أن الطالب حصل على درجات من 1 لأقل من 50.

ويعتبر نتيجة الترم الأول هي مؤشر لما يجب أن يقدم للطالب من مهارات ويتم تقييم طلاب الدور الثانى على ما درسوه فى الفصلين الدراسيين عن طريق الاختبارات فقط، وفى حالة استمرار حصول الطالب على اللون الأحمر في أحد المقررات الدراسية أو أكثر بعد اختبارات الدور الثاني عليه بإعادة السنة الدراسية مرة أخرى.