أعنلت القناة التعليمية جدول مواعيد قناة مدرستنا 2021، لطلاب الصف الرابع الابتدائي، حيث يبدأ بث الدروس من اليوم الأحد الموافق 31 أكتوبر.

وفي هذا الصدد، تقدم «الوطن» جدول مواعيد قناة مدرستنا 2021 لطلاب الصف الرابع، استمرارا لسلسلة الأخبار التعليمية اليومية التي تحرص على تقديمها للطلاب على مدار الساعة.

تردد قناة مدرستنا

- تردد: 12303.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

- الاستقطاب أفقي.

على القمر الصناعي نايل سات.

محتوي قناة «مدرستنا»

وتهدف قناة مدرستنا لتقديم محتوى مبسط للطلاب لشرح المواد الدراسية للطلاب، من خلال مجموعة من المعلمين المتخصصين، بإتاحة الفرصة أمام الطلاب للتعرف على شرح المقررات الدراسية دون جهد وعناء الذهاب للدروس الخصوصية.

برامج «مدرستنا»

أما عن أبرز برامج قناة «مدرستنا» التعليمية، فمنها برنامج «تحدي المختبر»، الذي يُقدمه المذيع عبدالله عنان، ويتنافس خلاله طلاب المرحلة الابتدائية والإعدادية على الجائزة الكبرى عبر مسابقات علمية مختلفة، حيث يقوم على اختبار الطلبة عبر أنشطة وتجارب كيميائية وفيزيائية، ويعرض يوميًا من الأحد إلى الخميس في تمام الواحدة ظهرًا، ويعاد في تمام السادسة والنصف مساءً.

وتقدم المذيعة زهرة رامي برنامج «تحت الـ16»، عبر شاشة قناة مدرستنا، وهو مخصص للأطفال في المرحلة العمرية المرتبطة بهذا السن، لمناقشتهم في الكثير من الأمور والقضايا المتعلقة بهم، ويعرض من الأحد إلى الخميس، الساعة الواحدة والنصف ظهرًا.

وأُعلن في وقت سابق، انضمام الفنان الكوميدي أحمد أمين، لإلى قناة مدرستنا التعليمية، بموسم جديد من برنامج «الفاميليا»، الذي يستهدف الأسرة المصرية والأطفال.

وانطلقت برامج قناة مدرستنا في البث لشرح المناهج الدراسية للصفوف من الخامس الابتدائي حتى الثالث الإعدادي 24 أكتوبر الحالي، وفقا لما كشف عنه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عبر حسابه الرسمي على فيس بوك.