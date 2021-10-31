تدريب معلمي المدارس الخاصة على منهج الصف الرابع الابتدائي بالمجان

وافق الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على تنفيذ البرنامج التدريبي لمعلمي الصف الرابع من الحلقة الابتدائية بالمدارس الخاصة، والمدارس الخاصة لغات، عن طريق شبكة الفيديو كونفرانس الافتراضية وبالمجان.

ويأتي ذلك في إطار ما تقوم به الوزارة من متابعة جادة وفعالة من أجل الاستمرار في نجاح منظومة التعليم الجديدة، واستكمالًا لحصاد برامج تدريب القيادات التعليمية، ومعلمي المواد الأساسية والأنشطة، والموجهين على مناهج الصف الرابع من الحلقة الابتدائية بالمدارس الرسمية، والمدارس الرسمية لغات، الذي بلغ به إجمالي الفرص التدريبية نحو «127411 فرصة».