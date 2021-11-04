«حياة كريمة» تنظم 5 قوافل طبية بقرى أشمون والشهداء بالمنوفية

نظمت مؤسسة «حياة كريمة» بالمنوفية، خمس قوافل طبية بقرى مركزي الشهداء وأشمون، حيث تم تنظيم قافلة طبية متكاملة بقرية دنشواي بمركز الشهداء، وحرصت المؤسسة على توقيع الكشف الطبي والتحويلات والتحاليل الطبية وصرف الأدوية لـ725 مواطنا، بحضور المهندس محمد ربيع، منسق عام مؤسسة «حياة كريمة» بالمنوفية.

قوافل طبية في أشمون

وشهد مركز أشمون، تنظيم قوافل طبية بقري سمادون ومجيريا وجريس وأبو عوالي، وتم توقيع الكشف الطبي وتلقي لقاحات كورونا لأكثر من 2300 مواطن، بالتعاون مع مؤسسة «مجيريا الخير»، بحضور الدكتور وليد إمام، والدكتورة إيناس صفوت، المنسقين الميدانيين بمؤسسة حياة كريمة بالمنوفية.

تأتي هذه القوافل ضمن سلسلة القوافل الطبية التي تنظمها مؤسسة «حياة كريمة» بالمنوفية، ضمن محور بناء الإنسان تحت شعار «إيد بتساعد.. وإيد بتبني».

السيسي يهتم بالارتقاء بحياة المواطنين

وأطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي، مبادرة «حياة كريمة»، من أجل الارتقاء بحياة المواطنين في الريف المصري، وتعمل على إنشاء بينة تحتية حديثة وإدخال الكهرباء والمياه والمؤسسات الحكومية الضرورية، من أجل التسهيل على المواطنين، وعدم ضرورة السفر إلى القاهرة، لإنهاء الأوراق الخاصة بهم.

فكرة إنشاء «حياة كريمة»

ونشأت الفكرة، عندما شارك الشباب المتطوع بعرض رؤيتهم وأفكارهم في المؤتمر الأول لمبادرة «حياة كريمة»، الذي عُقد على هامش المؤتمر الوطني السابع للشباب في 30 يوليو 2019، وعلى أثره تم إنشاء مؤسسة «حياة كريمة» بتاريخ 22 أكتوبر 2019 من شباب متطوع، وتهدف المؤسسة إلى التدخل الإنساني لتنمية وتكريم الإنسان المصري، وحفظ كرامته، وحقه في العيش الكريم، لإحداث تغيير ملموس لتكريس كافة مجهودات العمل الخيري والتنموي.

مشاركة أكثر من 20 وزارة و23 منظمة في «حياة كريمة»

وتتشارك في هذه المبادرة أكثر من 20 وزارة وهيئة و23 منظمة مجتمع مدني، لتنفيذ هذا المشروع.