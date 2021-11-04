ارتفاع أسعار الذهب في محلات الصاغة: «وصل لـ890 جنيها»

تواصل أسعار الذهب ارتفاعها خلال التعاملات المسائية، اليوم الخميس، لتسجل مكاسب تقدر نحو 5 جنيهات، إذ بلغ سعر جرام الذهب عيار 24، في الوقت الحالي 890 جنيها حدا أدنى للسعر، وفقا للأسعار المعلنة في محلات الصاغة.

وترصد «الوطن» في هذا التقرير تحركات أسعار الذهب على مدار اليوم الخميس، وفقاً للأسعار المعلنة بمحلات الصاغة المصرية، وجاءت الأسعار كالتالي:

أسعار الذهب خلال التعاملات المسائية

جرام الذهب عيار 24

وسجل جرام الذهب عيار 24 في الوقت الحالي سعرًا عند 890 جنيها بالمحلات، مقابل 885 جنيها سعر الجرام في التعاملات الصباحية.

جرام الذهب عيار 22

بلغ سعر جرام الذهب عيار 22 في التعاملات المسائية 816 جنيها، مقارنة مع 811 جنيها، أسعار الفترة الصباحية من تعاملات اليوم الخميس.

جرام الذهب عيار 21

سجلت أسعار عيار الذهب عيار 21 في الفترة المسائية 779 جنيها، مقارنة مع 774 جنيها سعر الجرام في تعاملات الفترة الصباحية.

جرام الذهب عيار 18

سجلت أسعار الذهب عيار 18 في الفترة المسائية 668 جنيها في التعاملات المسائية، مقارنة مع 663 جنيها سعر الجرام في تعاملات الفترة الصباحية.

سعر الأوقية والجنيه الذهب

وبلغ سعر أوقية الذهب في مصر خلال التعاملات المسائية اليوم الخميس، إلى 27,688 إلى 27,759 جنيها.

فيما سجل الجنيه الذهب في التعاملات المسائية، أسعار بين 6232 إلى 6248 جنيها في التعاملات الحالية، مقارنة مع 6192 إلى 6208 جنيهًا في صباح اليوم الخميس.

البورصات العالمية تتحكم في الذهب

ويرى تجار الذهب، أنه رغم النقلبات التي تشهدها السوق، إلا أنه يأخذ مسارا صعوديا منذ فترة، وأن البورصات العالمية هي التي تتحكم في المعدن الأصفر على الصعيد المحلي، مع احتفاظ الذهب بكونة الملاذ الآمن من تقلبات أسعار العملة، واستثمار مضمون، خاصة في ظل موجات التضخم العالمية.