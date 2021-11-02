ارتفاع أسعار الذهب اليوم جنيهين.. وترقب لقرار البنك الفيدرالي

ارتفعت أسعار الذهب اليوم، بشكل طفيف خلال تعاملات الثلاثاء 2 نوفمبر 2021، في محلات الصاغة بالسوق المصري، دون احتساب سعر المصنعية، بنحو جنيهين، في ظل تأثرها بحركة الأسعار العالمية والتداولات بالبورصة، وذلك بعد تحديث الأسعار من قبل البورصات العالمية، وذلك عقب انخفاض الأسعار في السوق المحلي أمس بقيمة 3 جنيهات في الجرام الواحد، كما ارتفعت أسعار الذهب في البورصة العالمية خلال تعاملات اليوم، حيث تتأثر الأسعار المحلية في مصر بحركة السوق العالمي، والتداول في البورصات العالمية.

وارتفعت أسعار الذهب اليوم وفق البورصة العالمية لسعر جرام الذهب عيار 21، اليوم، خلال بدء التعاملات اليومية، حيث سجلت أسعار الذهب عيار 21 مبلغ 782 جنيها للجرام الواحد، وهو الأكثر شعبية في السوق المصري، خاصة في المناطق الشعبية والصعيد والقرى.

أسعار الذهب اليوم

شهدت أسعار الذهب اليوم عيار 24 ارتفاعًا بنحو جنيهان، اليوم، حيث سجل 894 جنيهًا، وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 مبلغ 670 جنيهًا، وهو العيار الأكثر مبيعًا بالمدن والقاهرة.

وارتفع سعر الجنيه الذهب، بنحو 10 جنيهات ليسجل 6.270 جنيها، ويصل وزن الجنيه الذهب إلى 8 جرامات من عيار 21، كما ارتفع سعر أوقية الذهب عيار 24 إلى نحو 27.714 جنيهًا، ويبلغ وزن الأوقية 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

ترقب أسعار الذهب لقرارات اجتماع البنك المركزي الأمريكي

يترقب المستثمرون اجتماع البنك المركزي الأمريكي لمعرفة مؤشرات بشأن الإطار الزمني لتقليص برنامج التحفيز ورفع سعر الفائدة.

ومن المنتظر أن يعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالى موعد بدء تقليص تدابير التحفيز الاقتصادي بعد اجتماع في اليوم وغدا 2-3 نوفمبر، حيث سيؤدي خفض التحفيز ورفع أسعار الفائدة إلى زيادة العائد على السندات الحكومية وصعود الدولار، مما يقلل الإقبال على الذهب.