مصرع شاب وإصابة شخصين في حادثين بالبحيرة

لقي شاب مصرعه تحت عجلات سيارة مسرعة على طريق «مصر - إسكندرية» الصحراوي، في محافظة البحيرة، اليوم الخميس، فيما أسفر حادث آخر على نفس الطريق، عن إصابة شخصين، نتيجة تصادم سيارتين نصف نقل، بدائرة مركز وادي النطرون، تم إخطار الأجهزة المختصة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

مصرع شاب دهساً تحت عجلات سيارة مسرعة

كما لقي شاب مصرعه إثر تعرضه لحادث عبور مشاة حيث صدمته سيارة ملاكي بطريق مصر اسكندرية الصحراوي الكيلو 113 اتجاه القاهرة،وجري نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتي تحت تصرف النيابة العامة وحرر محضر بالواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطاراً من مركز شرطة وادي النطرون، يفيد استقبال المستشفى جثة شاب، إثر تعرضه لحادث في منطقة «الكيلو 113»، بدائرة المركز.

بالانتقال والفحص، تبين وفاة «بسيس عبد الهادي عبد الله»، 30 سنة، مقيم بمركز حوش عيسى، وجرى حفظ الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتى بمستشفي وادي النطرون العام، وتم تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

إصابة شخصين في تصادم سيارتين نصف نقل

وفي حادث آخر، أصيب شخصان بجروح وكدمات متفرقة، إثر وقوع حادث تصادم سيارة «جامبو» مع سيارة نصف نقل في منطقة «كيلو 135»، اتجاه القاهرة، الطريق الصحراوي، قرب مدخل كوبري الدولي بنطاق مركز وادي النطرون، بمحافظة البحيرة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطاراً من مركز شرطة وادي النطرون يفيد استقبال المستشفى مصابين بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، جراء وقوع حادث تصادم بين سيارتين بمدخل كوبري الدولي، التابع لذات المركز وحرر محضر بالواقعة.

بالانتقال والفحص تبين إصابة كل من «سواح محمد محمد البنا»، 40 سنة، مقيم النوبارية، مصاباً بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، و«شعبان مصطفى عبد السميع»، 37 سنة، مقيم بالإسكندرية، مصاباً بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وتم عمل الإسعافات الاولية والفحوصات الطبية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.