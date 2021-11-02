مصرع سيدة وإصابة شاب بطلق ناري في البحيرة

أصيب شاب بطلق ناري بعزبة الفتحية التابعة لمركز رشيد بمحافظة البحيرة، اليوم، وجرى نقله إلى مستشفى رشيد العام لعمل الفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

تلقي اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة إخطارا من مركز شرطة رشيد، باستقبال المستشفى المركزي، شابا مصابا بطلق ناري، وأُخضع المصاب للفحوصات الطبية اللازمة وتحرر محضرا بالواقعة.

بالانتقال والفحص تبين إصابة «حسام محمد عبد الحميد شاور»، 32 سنة، مقيم بعزبة الفتحية التابعة لذات المركز، بكسر في عظمة الحوض وكدمات متفرقه بالجسم وتم عمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبيه اللازمة وحرر المحضر للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الواقعة.

كما لقيت سيدة مصرعها إثر تعرضها لحادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق إدكو الدولي بمحافظة البحيرة اليوم، وجرى نقل الجثة إلى المستشفى المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

بالانتقال والفحص تبين وفاة «مني عبد الرحمن إبراهيم»، 55 سنة مقيمة بسيدي بشر بمحافظة الإسكندرية، وتم حفظ الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتي بمستشفى ادكو العام وتحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

كما لقي طفل مصرعه إثر تناوله مادة كيميائية داخل منزله بقرية أبو شفاف التابعة لمركز حوش عيسى بمحافظة البحيرة، وتم حفظ الجثة داخل ثلاجة الموتى بالمستشفى المركزي تحت تصرف النيابة العامة وحرر المحضر اللازم.