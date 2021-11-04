«حياة كريمة» تدرب مواطني الجيزة على استخدام بوابة مصر الرقمية

عقدت مؤسسة حياة كريمة، بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومحافظة الجيزة، اليوم الخميسن ندوة بقرية الكداية بمركز أطفيح تحت عنوان «التثقيف الرقمي ونشر الوعي الرقمي».

التدريب على استخدام بوابة الشكاوى الحكومية

وعُقدت الندوة في مقر جمعية الروضة، إحدى جمعيات القرية، وتضمنت عدة موضوعات، من بينها استخدام بوابة الشكاوى الحكومية، وبوابة مصر الرقمية، واستخدام أمثلة عملية لتنفيذ الخدمات الرقمية الحكومية من خلال الموقع الإلكتروني.

وحضر الندوة ممثلو وزارة الاتصالات ومنسق ميداني مؤسسة «حياة كريمة» هبة الله حسان، ونور ساعي، نائب رئيس مركز أطفيح، وصلاح عبدالرحمن حمادة رئيس الوحدة المحلية بقرية الكداية، وممثلو جمعية الروضة، ونحو 60 فردا من أهالي القرية، خاصة السيدات، وتلى الندوة التحدث عن مشروعات ومحاور المبادرة والتجاوب مع تساؤلات الحضور.

مشروعات «حياة كريمة» في قرية الكداية

ونفذت مبادرة «حياة كريمة» عدة مشروعات بقرية الكداية، منها مد وتدعيم خطوط شبكات مياه الشرب، وإنشاء مجمع خدمات حكومي، وإنشاء جمعية زراعية ووحدة بيطرية، وإنشاء مركز طبي، ومشروعات غاز طبيعي حيث يتم تنفيذ البنية الأساسية التحتية للشبكة الأرضية لتغذية القرية بطول تقريبي 3.7 كم، مع تنفيذ الشبكات الداخلية بداخل القرية بأقطار مختلفة وتوسعة مدرسةالكداية الثانوية الصناعية، وتوسعة مدرسة الكداية الابتدائية، وتعلية مدرسة رياض الصالحين وتوسعة الكداية الاعدادية.

الارتقاء بحياة المواطنين في الريف

وأطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي مبادرة حياة كريمة، من أجل الارتقاء بحياة المواطنين في الريف المصري، وإنشاء بينة تحتية حديثة وإدخال الكهرباء والمياه والمؤسسات الحكومية الضرورية، من أجل التسهيل على المواطنين، وعدم ضرورة السفر إلى القاهرة، لإنهاء الأوراق الخاصة بهم.

فكرة إنشاء «حياة كريمة»

ونشأت الفكرة عندما شارك الشباب المتطوع بعرض رؤيتهم وأفكارهم في المؤتمر الأول لمبادرة «حياة كريمة»، والذي عقُد على هامش المؤتمر الوطني السابع للشباب في 30 يوليو 2019، وعلى إثره أنشئت مؤسسة «حياة كريمة» بتاريخ 22 أكتوبر 2019 من شباب متطوع، وتهدف المؤسسة إلى التدخل الإنساني لتنمية وتكريم الانسان المصري وحفظ كرامته وحقه في العيش الكريم لإحداث تغيير ملموس لتكريس كافة مجهودات العمل الخيري والتنموي.

وتتشارك في هذه المبادرة أكثر من 20 وزارة وهيئة و23 منظمة مجتمع مدني، لتنفيذ هذا المشروع.