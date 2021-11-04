هند صبري: أنا ومنة شلبي مكناش بنطيق بعض.. «وقعوا بينا»

قالت الفنانة هند صبري، إنه كان يوجد مشكلات بينها وبين الفنانة منة شلبي في الماضي، متابعة: «أنا ومنة شلبي مكناش بنطيق بعض، وفيه ناس وقعت بينا، وكانوا يقولولي منة بتقول عليك حاجات، ويروحوا يقولوا لها نفس الكلام، وهي ودانية وعشان كده بقى في حرص في المعاملات بينا، خصوصا في فيلم بنات وسط البلد مع المخرج محمد خان».

لقاء الصفا مع منة شلبي

وأضافت «صبري» خلال استضافتها في برنامج «معكم» المذاع على فضائية «CBC»، اليوم الخميس، وتقدمه الإعلامية منى الشاذلي، أنها ذهبت إلى منزل المخرج محمد خان، والتقت منة شلبي، وتم تصفية الخلافات، وبدأت صداقة بينهما عمرها نحو 20 عاما.

أدركت ضرورة التعاون مع زملائي في نفس الجيل

وأوضحت الفنانة، أنها لا تكيد في عدواتها لأحد، لذا كان هناك حرص في المعاملات بينهما، موضحة أنها أدركت أنها يمكن أن تنجح ومنة شلبي تنجح في الوقت نفسه، وأغلب الممثلين في الأجيال السابقة كانوا أصدقاء، ولديهم أعمال مشتركة، لافتة إلى أن هذا الجيل تعلم من الأجيال السابقة، مشيرة إلى أنه توجد صداقات حقيقية في الوسط الفني كما يوجد كيد وأشخاص غير سوية في الوسط أيضا.

الفنانة المغتربة

وتابعة الفنانة: «كانوا بيسموني الفنانة المغتربة، وبيقولوا خلي المغتربة تنفعكم، وفي ناس بتكبر المواضيع، وأنا مكنتش بكبر المواضيع ومبقعدش على الواحدة».