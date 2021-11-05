مركب تونسي أنقذ مهاجرين غير شرعيين من الموت فحاولوا اختطافه

في واقعة هجرة غير شرعية لافتة، حاول 85 مهاجرا، إجبار مركب أنقذهم من الغرق على نقلهم إلى السواحل الإيطالية، وهو الأمر الذي نجحت وزارة الدفاع التونسية في إحباطه والسيطرة على المهاجرين غير الشرعيين.

المهاجرون حاولوا إجبار جرار بحري على نقلهم لإيطاليا

وقالت وزارة الدفاع التونسية، في بيان لها، إن وحدات بحرية تابعة لجيش البحر نجحت فجر، أمس الخميس، من السيطرة على 85 مهاجرا غير شرعي حاولوا إجبار جرار إسناد البحري التابع للمصطبة البترولية «عشطرت» على نقلهم إلى السواحل الإيطالية.

وأوضح بيان الدفاع التونسية، أن ربان الجرار أفاد بأن المهاجرين غير الشرعيين حاولوا السيطرة على الجرار وإجباره على نقلهم إلى السواحل الإيطالية بعد إنقاذهم، مما دفعه إلى الاحتماء داخل غرفة القيادة إلى حين وصول المساعدة من طرف وحدات جيش البحر التونسي.

وكشف البيان عن أن المصطبة البترولية أبلغت القوات البحرية بأن الجرار البحري التابع لها أنقذ 77 مصريا وسوريا ومغربيا و6 من بنغلاديش بينهم ثلاث نساء، كانوا على متن مركب معطوب على وشك الغرق بعد تسرب المياه إليه بالقرب من المصطبة، لافتا إلى أن المهاجرين أبحروا من السواحل الليبية، يوم الثلاثاء الماضي بطريقة غير شرعية نحو أوروبا، وأن أعمارهم تتراوح بين 20 و40 عاما.

إيطاليا: إنقاذ الأرواح عمل نبيل لكن لا يمكننا فعله بمفردنا

جاء ذلك في الوقت الذي دعت فيه إيطاليا مختلف الدول للمشاركة في إنقاذ المهاجرين، حيث أكدت وزيرة الداخلية الإيطالية، لوتشيانا لامورجيزي، أمس، أن إنقاذ الأرواح عمل نبيل، إلا أن إيطاليا لا يمكنها فعل ذلك بمفردها.

وكشفت الوزيرة، في تصريحات لوكالة نوفا الإيطالية، أن هناك العديد من السفن التابعة لمنظمات حقوقية وعلى متنها الكثير من المهاجرين، إنقاذهم كان أمرا صائبا، لكنه ليس من العدل أن تقوم إيطاليا وحدها بهذا الأمر، وذلك في دعوة لبقية الدول للانضمام لعمليات إنقاذ المهاجرين.