بعد النجاح الكبير الذي حققته خلال تجسيدها دور «ولاء»، في مسلسل «إلا أنا» حكاية «حكايتي مع الزمان»، كشفت الفنانة الشابة ياسمين رحمي، في تصريح خاص لـ «الوطن»، عن مشاركتها في مسلسل جديد تحت عنوان «تحت نفس السما»، بطولة الفنانة مروة عبدالمنعم، والمطرب الشاب كريم أبو زيد، بالإضافة إلى مجموعة من الممثلين الشباب من السودان وسوريا.

ياسمين رحمي تكشف تفاصيل شخصيتها في مسلسل «تحت نفس السما»

وقالت ياسمين رحمي عن تفاصيل مشاركتها ضمن أحداث المسلسل، إنها تجسد شخصية تدعى «فريدة»، وهي سيدة متزوجة وتمتلك «كافيه» بالمشاركة مع صديقة عمرها التي تجسد دورها الفنانة مروة عبدالمنعم، حيث تعاني «فريدة» من مشاكل مع زوجها الذي يتعامل معها بطريقة غريبة ومؤذية، وتقوم بإخبار صديقتها بتفاصيل علاقتها بزوجها، وسوف تكشف أحداث المسلسل تصرفها في النهاية ورد فعلها على إيذاء زوجها.

موعد ومكان عرض مسلسل «تحت نفس السما»

مسلسل «تحت نفس السما» يدور حول فكرة الوحدة الوطنية ويسلط الضوء على اللاجئين الموجودين داخل مصر، كما تدور أحداثه في إطار الـ 21 حلقة، وكل حلقة تعرض لمدة ربع ساعة، ومن المقرر الانتهاء من تصويره قريبًا استعدادًا لعرضه على إحدى المنصات الإلكترونية.

ياسمين رحمي تشارك في حكايتي مع الزمان

وتشارك «رحمي» في مسلسل «إلا أنا»، حكايتي مع الزمان، وهي من بطولة الفنانة ميرفت أمين، أحمد خليل، أشرف زكي، حازم إيهاب، عصام السقا، شاهيستا سعد، وغيرهم من الفنانين الشباب، سيناريو وحوار أمين جمال، ومن إخراج أحمد حسن.

مواعيد عرض حكاية حكايتي مع الزمان

وتُعرض حكاية «حكايتي مع الزمان»، من مسلسل «إلا أنا» يوميًا، من السبت إلى الأربعاء، الساعة الثامنة مساءً عبر شاشة قناة «Dmc»، وتعاد الحلقة الساعة الثالثة بعد منتصف الليل، والساعة الثانية عشر والنصف ظهرًا، فيما يعرض المسلسل على شاشة «Dmc دراما»، في تمام الساعة الحادية عشر مساءً، والإعادة الساعة التاسعة صباحاً، والساعة الرابعة عصرًا.