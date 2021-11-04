طلاق ميرفت أمين بالحلقة الخامسة من مسلسل حكايتي مع الزمان

يبحث الجمهور عن ملخص الحلقة الخامسة من مسلسل إلا أنا حكايتي مع الزمان والقنوات الناقلة، وهو من بطولة ميرفت أمين وأحمد خليل، والعمل دراما مستوحاة من قصص حياتية، كل قصة تقدم في 10 حلقات.

ملخص أحداث الحلقة الخامسة

شهدت أحداث الحلقة الخامسة من حكاية «حكايتي مع الزمان» من مسلسل «إلا أنا»، تطورًا في الأحداث بصورة كبيرة، حيث ذهب «عزيز» الذي يجسد دوره الفنان أحمد خليل إلى «ميرفت» التي تجسد دورها الفنانة ميرفت أمين إلى منزلها، ودخل معها في مناقشة حادة ثم طلقها أمام بناتها.

وشهدت الحلقة تطورًا كبيرًا في الأحداث، حيث قررت «ميرفت» أن تأخذ حق ابنتها بعد طلاقها من زوجها الذي اكتشفت خيانته، وطلقها رغم حملها، وذهبت لتعيش مع والدتها.

موعد عرض الحلقة السادسة من مسلسل إلا أنا حكايتي مع الزمان

ستكون الحلقة السادسة يوم السبت المقبل، حيث تُعرض حكاية حكايتي مع الزمان من مسلسل إلا أنا يوميًا من السبت إلى الأربعاء الساعة الثامنة مساءً عبر قناة Dmc، على أن تكون إعادة الحلقة الساعة الثالثة بعد منتصف الليل، والساعة الثانية عشر والنصف ظهرًا، بينما يعرض المسلسل على شاشة Dmc دراما، في تمام الساعة الحادية عشر مساءً، والإعادة الساعة التاسعة صباحاً، والساعة الرابعة عصرًا.

أبطال حكاية حكايتي مع الزمان

مسلسل إلا أنا حكاية حكايتي مع الزمان من إخراج أحمد حسن وتأليف أمين خليل والحكاية من بطولة أحمد خليل، أشرف زكي، حازم إيهاب، أحمد جمال سعيد، أحمد والي، رحاب عرفه، نوال سمير، شاهيستا سعد ورضوى جوده، هايدي رفعت.