أسعار ومواصفات نيسان سنترا 2022.. زادت 8 آلاف جنيه

مع بداية شهر نوفمبر الجاري، ارتفعت أسعار عدة طرز مختلفة للسيارات الملاكي موديل العام الجديد داخل السوق المحلي، ومن بينها سيارة نيسان سنترا 2022، والتي زاد سعرها بمقدار 8 آلاف جنيه.

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية، قائمة الأسعار الرسمية للسيارة «نيسان سنترا موديل 2022» لشهر نوفمبر الجاري بعد الزيادة الأخيرة، وأهم التجهيزات والمواصفات الخاصة بها، حسب المعلن من الوكيل المحلي لها في مصر.

أسعار سيارة نيسان سنترا 2022

- تنتمي نيسان سنترا لفئة السيارات السيدان، وتتوافر داخل السوق المحلي بـ4 فئات مختلفة التجهيزات، بأسعار كالتالي:

الفئة الأولى بسعر 292.500 جنيه.

الفئة الثانية بسعر 310.500 جنيه.

الفئة الثالثة بسعر 322.400 جنيه.

الفئة الرابعة بسعر 326.400 جنيه.

مواصفات سيارة نيسان سنترا 2022

- تتوفر «سنترا» بقوة 118 حصانا، وناقل حركة أوتوماتيك خماسي السرعات.

- تعتمد السيارة على محرك رباعي الأسطوانات بسعة 1.6 لتر 1600 سي سي، ينتج قوة 118 حصانا، وعزم دوران 154 نيوتن/ متر.

- المحرك متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 5 سرعات.

- تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامي للعجلات.

- تستهلك السيارة متوسط 8.9 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم.

- تتسارع السيارة من وضع الثبات وحتى سرعة الـ 100كم/ ساعة في غضون 10.9 ثانية.

- تصل السرعة القصوى للسيارة 180 كم/ ساعة.

- تأتي السيارة بأبعاد (4615 ملم الطول، 1760 ملم العرض، 1495 ملم الارتفاع، 2700 ملم طول قاعدة العجلات، 165 ملم ارتفاع السيارة عن الأرض).

- تصل سعة الصندوق الخلفي للسيارة حوالي 510 لترات.

- تتوفر السيارة بعد تجهيزات ووسائل للأمان من بينها، «وسائد الهوائية، والفرامل المانعة للانغلاق ABS، وتوزيع إلكتروني للفرامل EBD، وبرنامج تدعيم الفرامل BA، جنوط رياضية 16 بوصة، ومصابيح ضباب أمامية مع إضاءة نهارية LED، ونظام ملاحي GPS، وزر تشغيل المحرك، ومكييف هواء ثنائي المناطق، عجلة قيادة متعددة الوظائف قابلة للتعديل، خاصية طي المرايات الجانبية كهربائيًّا، وكاميرا خلفية، وشاشة وسائط متعددة الاستخدامات 7 بوصات».