«الكونجرس» الأمريكي يصوت على خطتي بايدن الاستثماريتين اليوم

يصوت «الكونجرس» الأمريكي، اليوم الجمعة، على خطتي رئيس الولايات المتحدة جو بايدن الاستثماريتين الضخمتين، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

ويتضمن مشروعا القانونين اللذين يحاول الرئيس الأمريكي إقناع كونجرس بلاده بإقرارهما، استثمارات ضخمة في البنية التحتية بقيمة «1.2 ترليون دولار»، والإنفاق الاجتماعي بقيمة «3.5 ترليون دولار».

الرئيس الأمريكي يعلن إطلاق تحالف لتسخير القوة الشرائية للشركات وسلاسل التوريد

وفي سياق آخر، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس الخميس، إطلاق تحالف يهدف لتسخير القوة الشرائية للشركات وسلاسل التوريد، بهدف إنشاء أسواق مبكرة لتقنيات الطاقة النظيفة المبتكرة التي تعد أساسية بالنسبة معالجة أزمة المناخ.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان، إن التحالف أنشئ من خلال شراكة بين المبعوث الرئاسي الخاص لوزارة الخارجية الأمريكية للمناخ، ومكتب الشراكات العالمية، والمنتدى الاقتصادي العالمي، بالتعاون مع وزارتي التجارة والطاقة الأمريكيتين، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».

وأضافت الوزارة الأمريكية، أن أكثر من 25 عضواً مؤسسا، تعهدوا بتحفيز تسويق التقنيات الناشئة في التحالف، من خلال الشراء عبر القطاعات التي تمثل أكثر من ثلث انبعاثات الكربون العالمية وتغطي الصناعات الثقيلة والنقل لمسافات طويلة، والتقنيات اللازمة لإزالة الكربون من هذه القطاعات.

من جانبها، أعلنت لندن وواشنطن، إطلاق حوار الطاقة الاستراتيجي بين البلدين في ربيع العام المقبل، بهدف تعزيز التعاون في مجال التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة.

وقالت الحكومة البريطانية في بيان، إن المبادرة تهدف إلى تعزيز التعاون بين البلدين في مجال تكنولوجيات الطاقة النظيفة وصناعة إزالة الكربون والطاقة النووية ووضع قواعد اقتصاد قوي للطاقة النظيفة.

وفي سياق آخر، بررت بروكسل استخدام رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، طائرات خاصة، بعد ترويجها خلال مؤتمر الأمم المتحدة لـ المناخ «كوب 26» لوسائل نقل أقل تلويثا للجو.

وقال المتحدث باسم المفوضية، إريك مامر، إن العلاقات مع رؤساء الدول والحكومات مهمة جدا وتتطلب أكثر من مجرد اتصالات بسيطة عبر «زووم»، وهو ما يتطلب استخدام طائرات مستأجرة لبعض الرحلات.

وفي سياق متصل، قال رئيس «بنك التنمية الأفريقي» أكينوومي أديسينا، أمس الخميس، إنه لكي ينجح مشروع الجدار الأخضر العظيم في القارة في مكافحة التصحر، يحتاج سكان قارة أفريقيا، إلى طاقة مستدامة حتى لا يقطعوا الأشجار التي تشكل حاجز الصحراء، وفقا لما ذكرته قناة «سي إن بي سي عربية».