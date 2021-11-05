شعراوى: تلقينا 391 ألف شكوى في 3 سنوات أبرزها عن القمامة

أعلن اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أن مبادرة «صوتك مسموع» التى أطلقتها الوزارة استقبلت منذ انطلاقها فى أكتوبر 2018 وحتى نهاية أكتوبر 2021 حوالى 391 ألف رسالة منها أكثر من 74 ألف شكوي تم حل 72 ألفا منها بنسبة 96.8%.

وأوضح التقرير الذى تلقاه اللواء محمود شعراوى عن جهود المبادرة خلال شهر أكتوبر 2021، أن المبادرة تلقت حوالى 11 ألف رسالة منها 1938 شكوى جرى التفاعل معها من قبل العاملين بالمبادرة بمقر الوزارة بالتنسيق والتواصل مع المحافظات المعنية، ونجحت المبادرة فى حل 1526 شكوى بنسبة 78.6% وجارى حل 412 شكوي.

حل شكاوى المواطنين

ووجه شعراوى، رسالة شكر للمحافظين وفرق عمل مبادرة «صوتك مسموع» التابعة للوزارة بجميع المحافظات والقائمين على العمل في خدمة المواطنين ولكل من ساهم في نجاح منظومة الشكاوى، وذلك للجهد المتميز في سرعة حل شكاوى المواطنين والتواصل معهم بكافة الوسائل الممكنة من خلال الوسائل التقليدية أو الواتس آب أو صفحة المبادرة علي موقع الفيس بوك أو البريد الإلكتروني، متمنياً بذل المزيد من الجهد والعمل، خاصة مع توجيهات القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء بضرورة الاهتمام بشكاوى المواطنين وسرعة حلها فى جميع المحافظات حتى يتحقق رضا المواطن على مستوى الخدمات المقدمة إليه في جميع الوحدات المحلية.

وأكد شعراوى، أن أكثر المحافظات استقبالاً وتعاملاً مع شكاوى وطلبات المواطنين وتفاعلا معها خلال شهر أكتوبر هي محافظات الجيزة والقاهرة والقليوبية والإسكندرية والدقهلية والمنيا والبحيرة، مشيداً باستجاباتهم للشكاوى الواردة لمبادرة «صوتك مسموع» والتحرك السريع لحلها على أرض الواقع والتنسيق الفعال والمتميز مع فريق عمل المبادرة.

شكاوى المبادرة معظمها عن القمامة

كما أشار التقرير إلى تنوع شكاوى المواطنين التى تلقتها المبادرة ما بين شكاوى للقمامة والتى بلغ عددها 1163 شكوى والإشغالات 628 شكوى ثم مخالفات البناء 85 شكوى، وشكاوى التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة 48 شكوى، وشكاوى الفساد وعددها 6 شكاوى، بالإضافة لتلقي المبادرة 8 شكاوى خاصة بمبادرة «حياة كريمة» وعدة مقترحات جرى بحثها ودراستها بالتنسيق مع المحافظات.

وأضاف الوزير، أن التقرير رصد أن خدمة «الواتس آب» تلقت خلال الشهر 8397 رسالة تضمنت 1618شكوى مستوفاه تم حلها بنسبة 79%، وتلقت صفحة الفيس بوك 298 شكوى تم حلها بنسبة 76.5% والبريد الإلكترونى 22 شكوى تم حلها بنسبة 82% وتلقى الخط الساخن 382 اتصالاً تضمن اقتراحات المواطنين والاستفسارات عن الشكاوى التى ترد للمبادرة.