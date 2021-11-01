التنمية المحلية: 3589 مشروعا بقنا وسوهاج بـ10 مليارات جنيه في 3 أعوام

أكد الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية، والمتحدث باسم الوزارة، أن المشروع الرئاسي حياة كريمة، أخذ في اعتباره كل أبعاد التنمية الشاملة مثل البعد البيئي والاجتماعي والاقتصادي، وكذلك البعد الخاص بإقامة بنية تحتية تحقق جودة الحياة للمواطن على أرض الدولة المصرية، لافتًا إلى ضخ 10 مليارات جنيه، لتنفيذ 3589 مشروعا في قنا وسوهاج، بداية من يناير 2018، وحتى نهاية العام المالي الجاري 2021.

تنمية الريف جنبا إلى جنب مع إزالة العشوائيات

وأضاف «قاسم» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «8 الصبح»، المُذاع على قناة dmc، من تقديم الإعلاميتين آية جمال الدين وأسماء يوسف، أن تنمية الريف تتم جنبا إلى جنب مع إزالة العشوائيات، ما يدل على أن الممارسات التي قامت بها الدولة المصرية تعد من أفضل التوجهات، حيث جرى تدوينها على المنصة الدولية للأمم المتحدة كنموذج.

وتابع مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث باسم الوزارة، أن الدول عرضت تبادل الخبرات والاستفادة من تجربة مشروع «حياة كريمة»، مشيرًا إلى أن الحكومات المحلية الإفريقية ستشارك في قمة تغير المناخ العام المقبل، التي ستستضيفها مصر بالإنابة عن القارة.

إقامة المدن الخضراء في مختلف المشروعات

وأوضح، أنه سيتم العمل على إقامة المدن الجديد والأخذ بمصطلح «المدن الخضراء» في المشروعات التي تشهدها الدول الإفريقية، وتعظيم أهمية القطاع الخاص والمجتمع المدني في عملية اختيار هذه المشروعات بما يحقق احتياجات دول العالم المختلفة والمشاركة في عملية التخطيط والتنفيذ مع الدول الإفريقية.