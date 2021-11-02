«التنمية المحلية»: حركة محليات تضم 65 قيادة قريبا

تستعد وزارة التنمية المحلية للإعلان عن حركة محليات موسعة تشمل 65 قيادة محلية قريبا، وذلك بعد انتهاء المقابلات الشخصية والاختبارات لكل المرشحين لشغل الوظائف القيادية من رؤساء الأحياء والمدن.

وأكد مصدر بوزارة التنمية المحلية لـ«الوطن» أن الكشوف تخضع للمراجعة والتدقيق حاليا، مؤكدا أن كل خطوات اختيار المرشحين من الاختبارات والمقابلات تمت بكل شفافية ومعايير واضحة لاختيار العناصر المناسبة لتقديم خدمة أفضل، والارتقاء بالمحليات، وتم مناقشة المتقدمين في أفكارهم ومقترحاتهم لتطوير وتحسين الأداء والارتقاء بعمل المحليات، وكيفية التعامل مع ملفات مثل النظافة والإشغالات والتعديات وتنمية موارد الوحدات المحلية.

وأشار إلى أن وزارة التنمية المحلية تعمل على ضخ دماء جديدة لتطوير العمل بالمحليات والتصدى للسلبيات، وتم الإعلان عن مسابقة تقدم لها نحو 1400 شخص تم فرزهم في الاختبارات طبقاً للإعلان رقم 2 لسنة 2020؛ لتلقي طلبات التعيين من الراغبين في شغل 62 وظيفية بمجموعة وظائف قيادات الإدارة المحلية بالمحافظات طبقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، ولائحته التنفيذية، وطبقاً للدرجات الوظيفية الواردة على موقع بوابة الحكومة المصرية.

إجراء اختبارات للمتقدمين

وأكد المصدر، أن جميع المتقدمين خضعوا لمقابلات واجتازوا العديد من الاختبارات في السمات الشخصية والقيادية واللغة، وكيفية التعامل مع المواطنين والتصدي للمشكلات وحلها، وذلك بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب وبعض الجهات الأخرى بالدولة، كما تم فحص ملفات كل المتقدمين وإجراء تقييم لها، والنظر في اقتراحات التطوير التي تقدموا بها، وتقييم الملفات وفقاً للتاريخ الوظيفي.

تقييم رؤساء الأحياء

وأوضح أنه يتم عمل تقييم مستمر لرؤساء الأحياء والمدن، ويخضع لعدة عوامل منها النظافة وإزالة الإشغالات والتصالح في مخالفات البناء، وتطبيق اشتراطات البناء والتصدي لأي مخالفات، ومنع التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والعمل على زيادة موارد الحي، وذلك لاختيار أفضل العناصر للمناصب القيادية في المحليات لتكون قادرة على العمل في مختلف الظروف والعمل على دفع عجلة التنمية بالمحافظات، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.