الخريطة الكاملة لانقطاع المياه بالجيزة والفيوم وسوهاج.. تصل لـ 24 ساعة

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، عن قطع المياه في 9 مناطق بمحافظة الجيزة وعن 5 مناطق بمحافظة الفيوم وعن قرية شطورة بمركز طهطا في سوهاج، بسبب إجراء أعمال صيانة بالمحطات.

قطع المياه عن بعض القطاعات في الجيزة لمدة 6 ساعات

وأوضحت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، القيام بأعمال صيانة بمحطة جزيرة الدهب لمياه الشرب، لإعادة تأهيل لوحة الكهرباء الرئيسية بالمحطة التشيكي، مما يستلزم قطع المياه لمدة 6 ساعات، اعتبارا من الساعة 12 ليلا يوم الجمعة الموافق 5 نوفمبر وحتى الساعة 6 صباح غدٍ السبت الموافق 6 من الشهر الجاري.

المناطق المتأثرة بانقطاع المياه في الجيزة

وقالت الشركة في بيان، إن المناطق المتأثرة بالانقطاع هي «العمرانية الغربية، العمرانية الشرقية، ميدان الجيزة، جسر الكنيسة، المنيب، القصبجي، الكنيسة، أول فيصل، الطالبية».

وطالبت الشركة المواطنين والجهات الحكومية والخاصة بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال تلك الفترة، لافتا إلى قيام الشركة بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية لأغراض الشرب للتحرك إلى الأماكن المتأثرة بالانقطاع عند الطلب على الخط الساخن (125).

توقف محطة تنقية مياه الشرب بطامية بمحافظة الفيوم بسبب أعمال الصيانة

فيما أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، في بيان، عن توقف محطة تنقية مياه الشرب بطامية لمدة 24 ساعة متواصلة بسبب أعمال الصيانة.

وأكد المهندس محمد عبدالجليل، رئيس الشركة، أن توقف محطة تنقية مياه الشرب بطامية جاء بسبب أعمال الصيانة والإصلاحات اللازمة لخط الطرد الرئيسي داخل المحطة، على أن يبدأ التوقف صباح السبت 6 من الشهر الجاري حتى الساعة السادسة من صباح يوم الأحد الموافق 7 من الشهر ذاته، مما يؤدي إلى انقطاع المياه عن المناطق التالية «مركز ومدينة طامية والمنطقة الصناعية بكوم أوشيم وقرى منشأة طنطاوي ومنشأة بني عتمان بمركز سنورس وقرى الصالحية والناصرية وسيلا بمركز الفيوم».

وطالب رئيس الشركة، المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات والمدارس ووحدات الغسيل الكلوي، بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترات الانقطاع وأثناء أعمال الإصلاح، لافتا إلى أنه سيتم توفير سيارات مياه الشرب النقية المجانية المتنقلة التابعة للشركة بكافة المناطق المتأثرة لسد احتياجات المواطنين من مياه الشرب، وذلك من خلال التنسيق مع رئاسة مجلس مدينة طامية، بجانب تكوين فريق وغرفة عمليات تعمل على مدار الساعه داخل الشركة لرصد كافة الشكاوى المتعلقة بالمناطق المتأثرة التي ترد من جانب المواطنين سواء من خلال الخط الساخن 125 من أي تليفون أرضي أو مواقع التواصل الاجتماعي لتوفير البدائل المتاحة.

قطع المياه بقرية شطورة بمركز طهطا لتركيب محابس على خط سحب المياه العكرة

من جانبه، أعلن المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج والعضو المنتدب، عن قطع المياه بقرية شطورة بمركز طهطا في تمام الساعة الحادية عشرة وخمسة وأربعين من مساء اليوم الجمعة 5 نوفمبر وحتى السادسة من صباح غدٍ السبت، لمدة 6 ساعات للقيام بأعمال تركيب محابس على خط سحب المياه العكرة بمحطة مياه شطورة السطحية.

وشدد رئيس مياه سوهاج على القائمين بتلك الأعمال، ضرورة الالتزام بالتوقيتات المحددة لإعادة ضخ المياه للمواطنين فور الانتهاء.