قطع المياه عن بعض المناطق بالقاهرة غدا لمدة 8 ساعات

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى، قطع المياه عن مناطق، وذلك اعتبارًا من الساعة 8 مساء غد الجمعة الموافق 5/11/2021، وحتى الساعة 6 صباح بعد غد السبت الموافق 6/11/2021، وذلك نظرًا لتنفيذ أعمال تحويل مسار خط المياه قطر 1000مم الخارج من محطة مسطرد، الأمر الذى سيترتب عليه قطع المياه.

المناطق المتأثرة بانقطاع مياه الشرب

وأوضحت شركة مياه الشرب أن المناطق المتأثرة بالانقطاع، هي: «عرب الجسر، وعرب الطوايلة، وسط المدينة بالمطرية، وعين شمس الغربية، وشارع سليم الأول ومتفرعاته، وابن سندر، ومنشية البكري، ومنطقة الشيراتون، والملتقى العربي، والكلية الحربية، والحى العاشر، وصقر قريس، والواحة، وشارع متولي الشعراوي، والسويسري ب، وأرض الجولف التابعة لمدينة نصر، والإمداد والتموين، وزومساكن رامو».

توفير خط ساخين لتوفير مياه الشرب

وأهابت شركة مياه الشرب، بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، مؤكدة قيامها بتوفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يتم الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.