تعرف على خريطة قطع المياه بالقاهرة والجيزة لمدة 6 ساعات غدا

كشفت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، عن خريطة قطع المياه بمحافظتي القاهرة والجيزة غدا، بعدة مناطق، وفقا لما جاء ببيان الشركة، وتصل مدة القطع لـ6 ساعات، نظرا للأعمال التي تنفذها الشركة من صيانة وتحويل المسارات، ما يستلزم قطع المياه خلال تلك الفترة، وترصد «الوطن» في هذا الصدد، مواعيد وسبب قطع المياه، والمناطق المتأثرة، وكذلك موعد عودة الخدمة، وطرق تقديم شكاوى المياه، استمرارًا لسلسلة الأخبار التي تغطي القطاع الخدمي على مدار الساعة.

أماكن قطع المياه بالجيزة غدا

أوضحت الشركة قطع المياه غدا الساعة 12 ليلا ببعض المناطق بالجيزة، لمدة 6 ساعات، وأوضحت الشركة، أن المناطق المتأثرة بالانقطاع هي:

ـ العمرانية الغربية.

ـ العمرانية الشرقية.

ـ ميدان الجيزة.

ـ جسر الكنيسة.

ـ المنيب.

ـ القصبجى.

ـ الكنيسة.

ـ أول فيصل.

ـ الطالبية.

مواعيد قطع المياه بالجيزة غدا

وذكرت الشركة، أن عملية قطع المياه ستكون اعتبارا من الساعة الثانية عشر مساء غدا الجمعة، الموافق 5 نوفمبر، حتى الساعة السادسة صباح اليوم التالي السبت الموافق 6 نوفمبر.

سبب قطع المياه

وأكدت الشركة، أن انقطاع المياه يأتي نتيجة للقيام بأعمال صيانة بمحطة جزيرة الدهب لمياه الشرب، عبارة عن إعادة تأهيل للوحة الكهرباء الرئيسية بالمحطة التشيكي، ما يستلزم قطع المياه لمدة 6 ساعات، عن 9 مناطق.

أماكن قطع المياه بالقاهرة غدا

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى، عن انقطاع مياه الشرب لمده 6 ساعات عن المناطق التالية:

ـ عرب الجسر.

ـ عرب الطوايلة.

- وسط المدينة بالمطرية.

ـ عين شمس الغربية.

ـ شارع سليم الأول ومتفرعاته.

ـ بن سندر.

ـ منشية البكري.

ـ منطقة الشيراتون.

ـ الملتقى العربي.

ـ الكلية الحربية.

ـ الحى العاشر.

ـ صقر قريس.

ـ الواحة.

ـ شارع متولى الشعراوي.

ـ السويسري ب.

ـ أرض الجولف (التابعة مدينة نصر).

ـ الامداد والتموين.

ـ مساكن رامو.

مواعيد قطع المياه بالقاهرة غدا

وذكرت الشركة، أن عملية قطع المياه ستكون اعتبارا من الساعة الثامنة مساء يوم الجمعة الموافق 5 نوفمبر وحتى الساعة السادسة صباح اليوم التالي السبت.

سبب قطع المياه

وأرجعت الشركة سبب الانقطاع إلى تنفيذ أعمال تحويل مسار خط المياه قطر 1000مم الخارج من محطة مسطرد.

طرق تقديم شكاوى المياه

يمكن التقدم بـ شكاوى المياه من خلال عدة طرق، وهي:

- من خلال الخط الساخن «125» لمياه الشرب، و«175» للصرف الصحي.

- خط ساخن لتلقي شكاوى مياه الشرب والصرف الصحي بالمدن الجديدة برقم «15100».

- من خلال التليفون الأرضي 24583591 – 24583596.

- من خلال البريد الإلكتروني hcww@hcww.com.eg.

- إرسال الشكوى عبر الموقع الرسمي لـ الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

- عبر تطبيق الهاتف المحمول (HCWW 125) المتاح لمستخدمي الأندرويد والـ«IOS»، لتلقي شكاوى المواطنين المتعلقة بخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، سواء كسور مواسير المياه، أو طفوحات الصرف الصحي، أو قيمة الفواتير.

وأهابت الشركة المواطنين والمنشآت الخدمية وأصحاب المخابز والمستشفيات، بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، مشيرة إلى تدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، ويمكن طلبها من خلال الاتصال بالخط الساخن «125» من التليفون الأرضي.