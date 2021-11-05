محمد رضوان يكشف تفاصيل دوره في مسلسل «موضوع عائلي»: أحداث شيقة ومثيرة

يشارك الفنان محمد رضوان، في عمل درامي جديد وهو مسلسل «موضوع عائلي»، أمام الفنان ماجد الكداوني، ومجموعة كبيرة من النجوم، وذلك بعد مشاركته مؤخرا في حكاية «على الهامش» من مسلسل «إلا أنا»، مع نرمين الفقي وصبري فواز.

وكشف الفنان محمد رضوان، عن دوره في مسلسل «موضوع عائلي»، قائلا: «أقوم في المسلسل بدور زوج سما، والتي تكون أخت الفنان ماجد الكدواني، ويوجد لدينا ابنين، وتدور الأحداث من خلالهما».

محمد رضوان: أقوم بدور زوج سما في «موضوع عائلي»

وأشار «رضوان»، إلى أن أحد أبنائه في «موضوع عائلي»، يسكن في منزل بجوارهم، ويحدث له مشكلة عائلية، فيستنجد بهم ويقومون بدورهم كعائلته بتقديم المساعدة، ولكنها تورطهم في شيء أكبر، ومن هنا تبدأ الأحداث الشيقة والمثيرة للعمل، موضحا أنه ينتظر عرض هذا العمل بفارغ الصبر.

عرض «موضوع عائلي» خلال الشهر الجاري

وعن موعد عرض مسلسل «موضوع عائلي»، قال الفنان محمد رضوان إنه سيتم عرضه خلال شهر نوفمبر الجاري، ولكن لم يتم تحديد الموعد النهائي حتى الآن، مشيراً إلى أنه سيُعرض على منصة «شاهد» الإلكترونية.

المسلسل 10 حلقات.. ويعرض على منصة إلكترونية

ويشارك في مسلسل «موضوع عائلي»، كوكبة كبيرة من النجوم، مثل ماجد الكدواني، وشيرين رضا، وأمينة خليل، ورنا رئيس، ومحمد شاهين، وسما إبراهيم، وإيناس كامل، وغيرهم من الفنانين، ومن إخراج أحمد الجندي، وتأليف كلاً من محمد عز، وكريم يوسف، وأحمد الجندي، وسامح جمال، وإنتاج، طارق الجنايني، ويتكون من 10 حلقات.

آخر أعمال الفنان محمد رضوان

يذكر أن آخر أعمال الفنان محمد رضوان، هو مشاركته في حكاية «على الهامش»، من مسلسل «إلا أنا»، مع الفنانة نرمين الفقي، حيث جسد خلال هذه الحكاية، شخصية «عم عابد»، الرجل «الجدع» الذي ساعد «الفقي» في مشكلتها، واستطاعت شخصيته تحقيق نجاحا كبيرا، وتفاعل معها الجمهور.