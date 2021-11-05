«المنشآت الفندقية»: ربع الفنادق خارج الخدمة.. ولا مشاكل في تسكين السياح

قال علاء عاقل، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، إن ربع الفنادق المصرية لا زالت خارج الخدمة حتى الآن، موضحا أن هناك أكثر من 300 فندق بجميع أنحاء الجمهورية مغلقة حاليا ولا تستقبل نزلاء، وذلك بسبب وجود بعض المشاكل المالية الناجمة عن جائحة كورونا وعدم وجود تمويل لديها لإجراء عمليات الصيانة وإعادة الهيكلة ومتطلبات الحصول على شهادة السلامة الصحية اللازمة للتشغيل، فضلا عن وجود مشاكل إدارية بعدد من المنشآت الفندقية تحول دون عملها حاليا.

لا توجد أزمات في تسكين السياح

وأضاف لـ«الوطن» أنه بالرغم من عدم دخول تلك الفنادق للخدمة إلا أنه لا توجد أية أزمات حالية في تسكين السياح بالمنشآت الفندقية، حيث أن العرض لا زال أكبر من الطلب، لا سيما بعد قرار وزارة السياحة والآثار بالسماح للفنادق باستقبال النزلاء والمرتادين وفقا لكامل طاقتها الاستيعابية، لافتا إلى أن عدد الفنادق المصرية الحاصلة على شهادة السلامة الصحية اللازمة لاستقبال النزلاء تبلغ نحو 870 فندقا بمختلف محافظات الجمهورية.

ارتفاع أعداد السياح خلال الكريسماس

وأعرب عاقل عن أمنياته بأن يعود عدد غير قليل من الفنادق المغلقة حاليا إلى الخدمة قبل إجازات الكريسماس ورأس السنة والتي ستشهد وفقا للحجوزات الحالية والمستقبلية زيادة كبيرة في أعداد السياح الوافدين لمصر من مختلف دول العالم، موضحا أن الغرف الفندقية المتاحة حاليا قادرة على استيعاب الحركة السياحية الوافدة خلال تلك الفترة.

وأشار رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، إلى أن نسب الإشغال بفنادق الجمهورية حاليا متنوعة ففي الوقت الذي تشهد فيه فنادق الغردقة وشرم الشيخ ومرسى علم والقاهرة إقبالا جيدا من النزلاء المصريين والأجانب والعرب، نجد أن هناك تراجعا كبيرا في نسب الإشغال بفنادق الأقصر وأسوان والإسكندرية والساحل الشمالي ومطروح، موضحا أنه لا توجد أية مشكلات في تسكين أية تدفقات سياحية لمصر خلال الفترة الحالية أو المقبلة.

يشار إلى أن عدد الفنادق التي تمتلكها مصر تبلغ نحو 1200 فندق.