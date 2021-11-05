ساعات قليلة تفصلنا عن موعد انطلاق مباراة القمة والكلاسيكو رقم 123 بين فريقي الأهلي والزمالك، في إطار الجولة الثالثة لمسابقة الدوري المصري الممتاز موسم 2021- 2022، والتي ستقام اليوم الجمعة الموافق 5 نوفمبر في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت مكة المكرمة، على مجموعة قنوات أون تايم سبورت، والتي يبحث الكثير من المواطنين عن ترددات القنوات الناقلة لمباراة القمة.

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها لقرائها، «الوطن» ترصد ترددات القنوات الناقلة لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك والتي ستقام على ملعب القاهرة الدولي على النحو التالي:

ترددات القنوات الناقلة لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك

وتملك مجموعة قنوات أون تايم سبورت الفضائية والأرضية، الحق الحصري في بث مباراة القمة بين الأهلي والزمالك على أون تايم سبورت العامة عبر القمر الصناعي نايل سات على تردد 11861، استقطاب رأسي V، معدل الترميز 27500، ومعامل تصحيح الخطأ 5/6.

ويمكن مشاهدة المباراة من خلال تردد قناة أون تايم سبورت 1 على النايل سات وهو 10853 ومعامل الترميز 27500 والاستقطاب أفقي، ومعامل تصحيح الخطأ 5/6، وكذلك تردد قناة أون تايم سبورت 2 على النايل سات وهو 10853 ومعامل الترميز 27500 والاستقطاب أفقي ومعامل تصحيح الخطأ 5/6، وأخيرا تردد قناة أون تايم سبورت 3 على النايل سات وهو 12303 ومعامل الترميز 27500 والاستقطاب أفقي، معامل تصحيح الخطأ 5/6.

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تردد أون تايم سبورت الأرضي

كما يمكن للمشاهدين متابعة المباراة من خلال تردد قناة تايم سبورت على البث الأرضي، عبر التردد الأرضي الرقمي UHF 32، أول التماثلي UHF9.

رحيل موسيماني إذا خسر القمة

وأعلن محمد فضل، محلل قنوات أون تايم سبورتس، إن الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للنادي الأهلي، سيرحل عن تدريب الفريق، إذا خسر أمام الزمالك في مباراة القمة، التي ستجمع الفريقين على ستاد القاهرة في الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.