أوقاف أسيوط تفتتح اليوم مسجدين عقب الإحلال والتجديد

قال الدكتور عاصم قبيصي، وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط، إن المديرية ستفتتح اليوم الجمعة، مسجدين عقب الانتهاء من أعمال إحلال وتجديد تمت لهما، تزامنا مع صلاة الجمعة، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة.

وأضاف الشيخ قبيصي، أنه أناب قيادات الدعوة ومديري الإدارات الفرعية لافتتاح المساجد، وذلك في حضور القيادات التنفيذية والشعبية والدعوية بالمحافظة، مشيرا إلى أنه شدد على ضرورة اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية وعلامات التباعد وارتداء الكمامة واصطحاب المصلى الشخصي بالمساجد.

وأوضح وكيل الوزارة، أن المساجد المقرر افتتاحها سيكون أحدهما بقرية أولاد زيد بالنواورة التابعة لمركز البدارى جنوب شرق أسيوط، والآخر مسجد طارق بن زياد بمركز الغنايم جنوب غرب أسيوط، مشيرا إلى أن ذلك يأتى في إطار اهتمام وزارة الأوقاف ببيوت الله (عز وجل) معنى ومبنى.

يشار إلى أن محافظة أسيوط شهدت خلال الفترة الماضية افتتاح عدد من المساجد عقب إحلالها وتجديدها، ففى الشهر الماضى تم افتتاح مسجد الرحمن القبلي بقرية بني حسين التابعة لمركز أسيوط ومسجد محمد علي عبدالله، بقرية العدر التابعة لمركز أسيوط، كما سبق ذلك افتتاح 9 مساجد بمراكز ديروط وأسيوط وأبنوب والقوصية ومنفلوط وصدفا.

غدا مقابلات الراغبين في الدراسة بمراكز إعداد محفظي القرآن الكريم

وفى سياق آخر، أعلنت مديرية أوقاف أسيوط عن مواعيد مقابلات المتقدمين على موقع الوزارة الراغبين في الدراسة بالفرقة الأولى بمراكز إعداد محفظي القرآن الكريم، وذلك يوم السبت 6/ 11/ 2021، بمقر ديوان عام مديرية أوقاف أسيوط الساعة العاشرة صباحا، بمكتب وكيل الوزارة، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية وإحضار صورة المؤهل الدراسى وصورة بطاقة الرقم القومى.