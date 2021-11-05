نانسي عجرم تطرح كليب أغنيتها الجديدة «150» اليوم: متحمسة أعرف رأي جمهوي

تستعد الفنانة نانسي عجرم، اليوم، لطرح كليب أغنيتها الجديدة «150»، على موقع يوتيوب، والتي كان قد تمّ طرحها منذ فترة قريبة، وهي إحدى أغنيات ألبومها الغنائي الجديد.

فيديو كليب نانسي عجرم الجديد

وتتعاون الفنانة نانسي عجرم في كليب أغنية «150» مع المخرجة ليلي كنعان والتي كانت قد انتهت من تصويره مؤخرًا في لبنان بعدد من الأماكن المتفرقة هناك والتي اختارتها كنعان بعناية شديدة، حسب تعبيرها.

وكشفت نانسي عجرم، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «الفيديو كليب الخاص بأغنيتي الجديدة 150 سيتم طرحه اليوم، وأنا متحمسة أشوف رأي الجمهور فيها، لأني تعبت كتير في الكليب دا، والأغنية دي من الأغاني المحببة ليا، وأتمنى تحقق نجاح كبير مع الجمهور».

وتعاونت نانسي فى أغنية 150 مع نبيل خوري الذي كتب الأغنية وتولى تلحينها، وتولى توزيع الأغنية الموزع باسم رزق وميكس وماستر إيلي بربر.

وتقول كلمات الأغنية:

من بين الكلّ سارقلي عينيي

وما فيي فلّ من حدّك ما فيي

إنت منّك ستّين ولا حتى سبعين

لا لا إنت مية على مية ولاّ مية وخمسين

سهراني الليل لحالي لحالي

ومش عم بتروح من بالي من بالي

لمّا بشوفك بتكون دقّة قلبي مليون

يا هيك يكون الغرام يمّا عمرو ما يكون

آخر حفلات نانسي عجرم

يذكر أنَّ الفنانة نانسي عجرم كانت قد تواجدت في مصر مساء أمس الخميس، لإحياء حفل غنائي كبير ضمن مؤتمر كلاي ماكس وخلال الحفل قدمت عدد كبير من الأغانى منها: «أخاصمك أه وأه ونص وأنا مصري».