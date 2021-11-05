22 رحلة بالون طائر تحلق في سماء البر الغربي بالأقصر

شهدت محافظة الأقصر، تحليق 22 رحلة بالون طائر في سماء البر الغربي لمشاهدة المعالم الأثرية الرائعة من أعلى نقطة غرب المحافظة، حيث تضم منطقة البر الغربي معابد «وادي الملوك، وادي الملكات، حتشبسوت، منطقة دير كارتر، مقابر النبلاء»، وغيرها من المعالم الأثرية التي يقصدها السياح من كافة دول العالم للتعرف على الحضارة المصرية القديمة وعبق التاريخ من خلال جدران المعابد والمتاحف.

متحفي التحنيط و الأقصر

وتضم منطقة البر الشرقي شرق محافظة الأقصر، معابد الكرنك ومعبد الأقصر بوسط المدينة السياحية، إلى جانب متحفي التحنيط والأقصر، وتضم عددًا كبيرًا من القطع الأثرية النادرة والتماثيل المتنوعة لأشهر الملوك والملكات في العصور الفرعونية .

تشديدات أمنية خلال رحلات السياح

وتأتي رحلات السياح داخل عدد من المناطق الأثرية وسط تشديدات أمنية من قبل الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الأقصر لتأمين الرحلات السياحية والأفواج سواء القادمة من البحر الأحمر والغردقة أو حتى القادمة من الخارج عبر مطار الأقصر الدولي عبر رحلات الشارتر، أو مطار القاهرة الدولي من دول أوروبا.

ويزور السياح المناطق الأثرية وسط الالتزام بالإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد لمنع انتشاره وإصابتهم بالعدوى خلال الزيارات، من خلال ارتداء الماسكات الواقية و الحفاظ على التباعد الإجتماعي بين السياح أثناء الجولات بين المعابد الفرعونية القديمة، فضلا عن قياس درجات الحرارة والإطلاع على الموقف من التطعيم بلقاح كورونا لاتخاذ الإجراء المناسب حيال السياح عير المطعمين.