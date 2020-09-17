رئيس التحرير

محمود مسلم

وصول أولى رحلات الطيران الشارتر من أرمينيا إلى شرم الشيخ

كتب:

حماده الشوادفي
02:18 م | الخميس 17 سبتمبر 2020
السائحين بمطار شرم الشيخ

السائحين بمطار شرم الشيخ

استقبل مطار شرم الشيخ الدولي، اليوم الخميس، أولى رحلات الطيران الشارتر القادمة من أرمينيا بعد جائحة فيروس كورونا العالمية.

وكان في استقبال السائحين، اللواء عبدالفتاح حلمي، المتحدث الإعلامي لمحافظة جنوب سيناء، ووفد من مكتب هيئة تنشيط السياحة بشرم الشيخ.

وقام وفد مكتب هيئة تنشيط السياحة، بتوزيع الهدايا، وكتيبات إرشادية بجميع اللغات، لتوضيح جميع المعالم السياحية التي تتميز بها مدينة شرم الشيخ، وجميع المدن السياحية بالمحافظة.

وقال اللواء عبدالفتاح حلمي، المتحدث الإعلامي لمحافظة جنوب سيناء، إنه جرى اتباع كل الإجراءات الاحترازية الخاصة بمجابهة فيروس كورونا، منذ وصول الطائرة لمطار شرم الشيخ، مع التأكد من تواجد شهادة تفيد بإجراء تحليل PCR للكشف عن فيروس كورونا (بنتيجة سلبية) مع كل سائح، قبل 72 ساعة من الموعد المحدد لوصول الرحلة.

اقرأ المزيد:

وصول 234 سائحا من كازاخستان إلى مطار شرم الشيخ

جمارك مطار شرم الشيخ تحبط محاولة تهريب كمية من مراهم العيون

جمارك مطار شرم الشيخ تحبط تهريب مستحضرات تجميل بصحبة راكب بيلاروسي

مطار شرم الشيخ الدولي يستقبل 12 رحلة سياحية على متنها 2265 شخصا

مطار شرم الشيخ يستقبل 2286 سائحا على متن 11 رحلة دولية

وصول أول رحلة سياحية لـ"مصر للطيران" إلى مطار شرم الشيخ قادمة من بغداد

مطار شرم الشيخ يستقبل رحلتين من أوكرانيا على متنهما 377 سائحا

مطار شرم الشيخ يستقبل أول رحلة من بيلا روسيا منذ 3 أشهر