تراجع رحلات البالون في سماء الأقصر اليوم إلى 14 رحلة

شهدت منطقة القرنة في البر الغربي بمحافظة الأقصر، انخفاض عدد رحلات البالون الطائر في الساعات الأولى من صباح، اليوم الأربعاء، حيث وصل عدد الرحلات إلى 14 رحلة بالون طائر، تحمل على متنها عددا من السياح من مختلف الجنسيات لمشاهدة المعالم الأثرية الرائعة داخل المحافظة السياحية منها معابد «الدير البحري أو حتشبسوت، مقابر النبلاء ، معبد وادي الملوك، معبد وادي الملكات، منطقة العساسيف»، وغيرها من المعالم الآثرية.

رحلات الشارتر الفرنسي

وتستقبل محافظة الأقصر عبر المطار الدولي، عددًا من رحلات الشارتر الأسبانية والفرنسية والرومانية على متنها عدد من السياح يأتون لزيارة محافظة الأقصر السياحية والتعرف على الحضارة الفرعونية العريقة من خلال جولات بمعبد الأقصر والكرنك ومتحفي الأقصر والتحنيط على كورنيش النيل.

استقبال أولى رحلات مطار «هيثرو»

واستقبلت محافظة الأقصر، أولى رحلات مطار هيثرو الدولي من لندن مباشرة، بعد توقف دام لـ 6 سنوات، على أن يتم تسيير رحلة واحدة من أسبوعيا ضمن رحلات الشارتر الثابتة التي تصل لمطار الأقصر الدولي.

وتراجعت رحلات البالون اليوم تزامنا مع انخفاص عدد الرحلات السياحية ومغادرة بعض الوفود للمحافظة السياحية عبر مطار الأقصر الدولي، ما يؤثر على عدد الرحلات وعدد السياح داخل المحافظة السياحية.

يذكر أن محافظة الأقصر فرضت العديد من الإجراءات الأمنية المشددة لتأمين الأفواج السياحية، وسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد .