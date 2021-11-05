كيفية التقديم على لقاح كورونا في خطوات بسيطة

يتساءل العديد من المواطنين عن كيفية الحصول أو التقديم على لقاح كورونا، خصوصا بعد توفير العديد من اللقاحات التي يمكن للمواطنين الحصول عليها من خلال التسجيل على موقع وزارة الصحة، وتكشف «الوطن» في النقاط التالية عن طريقة التسجيل للحصول على لقاح كورونا:

خطوات التقديم لتلقي لقاح كورونا

- تسجيل الدخول على موقع وزارة الصحة والسكان من هنا.

- الضغط على تسجيل لطلب اللقاح.

- تحديد الفئة العمرية التي ينتمي إليها الراغب في الحصول على اللقاح، وفقًا لما أعلنته وزارة الصحة.

- إدخال البيانات الأساسية وهي «اللغة، الاسم الرباعي، الرقم القومي، النوع، تاريخ الميلاد، المحافظة التي تود تلقي اللقاح بها».

- الإجابة عن سؤال هل تعاني من أمراض مزمنة؟

- في حالة وجود أي مرض مزمن اضغط على أيقونة «نعم».

- إرفاق صورة من التقارير والشهادات التي تثبت وجود مرض مزمن.

- كتابة الوظيفة.

- كتابة رقم المحمول.

- التأكّد من صحة البيانات ثم الضغط على «أيقونة استكمال».

- يحصل بعدها المواطن على كود مكون من 20 رقمًا عبر رسالة نصية يجب الاحتفاظ به حتى التوجه للحصول على اللقاح كورونا في مركز التطعيم المحدد في الرسالة.

الحكومة تحظر تقديم أي خدمات لممتنعي تلقي اللقاح

من ناحية أخرى، قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه بدءًا من 1 ديسمبر سيتم منع تقديم أي خدمات حكومية لمن لم يحصل على تطعيم فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، مؤكدًا على أنه بدءًا من 15 نوفمبر الجاري سيتم منع أيضا الموظفين الذين لم يحصلوا على جرعة لقاح على الأقل.