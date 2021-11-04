فتح تسجيل الحصول على لقاح كورونا لطلاب الجامعات الأقل من 18 عاما

أكد الدكتور حسام عبدالغفار، أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن المستشفيات الجامعية مستعدة لأي سيناريوهات تتعلق بأزمة كورونا المستجد كوفيد 19، لافتا إلى أن الفترة الحالية الأمور مستقرة، ولا توجد زيادة في عدد الأسرة المخصصة لعزل المصابين بالفيروس في الأماكن المخصصة للعزل، منوها بأن هناك استعداد لزيادة عدد الأماكن حال الاحتياج اليها، مؤكدا أن الكوادر الطبية المختلفة أصبحت لديها الخبرات الكبيرة للتعامل مع الأزمة.

الأعلى للمستشفيات الجامعية: تطعيم الأقل من 18 عاما بلقاح فايزر

وعن خطة تطعيم الطلاب خاصة طلاب الجامعات الأقل من 18 عاما حتى 15 عاما، أوضح أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه جرى إتاحة باب التسجيل لهم، للحصول على لقاح كورونا من خلال التسجيل عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة، لافتا إلى أنه سيجري تطعيمهم بلقاح فايزر، نظرا لأن التجارب الخاصة به هي التي أوضحت قابلية تطبيق ذلك، ولا توجد أي مشكلات بشأنه.

حسام عبد الغفار: اكتفاء تام من جميع المستلزمات الطبية والأدوية

وعن التجهيزات والمستلزمات الطبية، أكد عبد الغفار، أن هناك اكتفاء تام من جميع المستلزمات الطبية والأدوية، ولا توجد أي أزمات أو نواقص بشأنها حتى الآن، وأن هناك تنسيق تام مع الجهات المعنية، لتلبية أي متطلبات تحتاجها المستشفيات في هذا الشأن.

وناشد أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، المواطنين، بضرورة التسجيل للحصول على لقاح كورونا، والالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا كوفيد 19، والتشديد على ضرورة ارتداء الكمامة طوال فترة التواجد خارج المنزل، بجانب الاهتمام بتناول الأغذية والمشروبات المحفزة للمناعة، وعدم تناول أي أدوية أو عقاقير دون استشارة الطبيب.