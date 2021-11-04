موقع تسجيل لقاح كورونا في مصر.. اعرف طريقة متابعة حالة الطلب

يحوز موقع تسجيل لقاح كورونا في مصر على اهتمام عدد كبير من المواطنين، الراغبين في الحصول على اللقاح والوقاية من الفيروس المستجد، الذي ما زال يحصد الأرواح حول العالم، حيث يبحث كثيرون عن الموقع، الذي يتيح التسجيل للمواطنين، كما يمكن من خلاله متابعة موقف الطلب الذي قدّمه المواطن، ومعرفة موعد ومكان تلقي التطعيم.

موقع تسجيل لقاح كورونا في مصر

وتستعرض «الوطن» استمرارًا للخدمات المختلفة والمستمرة التي تقدمها لقرائها طريقة متابعة حالة طلب التقديم على اللقاح، كما يلي:

الدخول على موقع تسجيل لقاح كورونا في مصر. الضغط على خانة «متابعة حالة طلب اللقاح». إدخال رقم الطلب الذي حفظه المواطن بعد عملية التسجيل، واستلمه في رسالة عبر الهاتف. إدخال آخر 4 أرقام من الرقم القومي أو جواز السفر. تظهر حالة الطلب.

خطوات التسجيل للحصول على اللقاح