موقع تسجيل لقاح كورونا في مصر.. اعرف طريقة متابعة حالة الطلب
كتب:
سمر إيهاب
03:56 م | الخميس 04 نوفمبر 2021
موقع تسجيل لقاح كورونا في مصر
يحوز موقع تسجيل لقاح كورونا في مصر على اهتمام عدد كبير من المواطنين، الراغبين في الحصول على اللقاح والوقاية من الفيروس المستجد، الذي ما زال يحصد الأرواح حول العالم، حيث يبحث كثيرون عن الموقع، الذي يتيح التسجيل للمواطنين، كما يمكن من خلاله متابعة موقف الطلب الذي قدّمه المواطن، ومعرفة موعد ومكان تلقي التطعيم.
موقع تسجيل لقاح كورونا في مصر
وتستعرض «الوطن» استمرارًا للخدمات المختلفة والمستمرة التي تقدمها لقرائها طريقة متابعة حالة طلب التقديم على اللقاح، كما يلي:
- الدخول على موقع تسجيل لقاح كورونا في مصر.
- الضغط على خانة «متابعة حالة طلب اللقاح».
- إدخال رقم الطلب الذي حفظه المواطن بعد عملية التسجيل، واستلمه في رسالة عبر الهاتف.
- إدخال آخر 4 أرقام من الرقم القومي أو جواز السفر.
- تظهر حالة الطلب.
خطوات التسجيل للحصول على اللقاح
- الدخول على موقع تسجيل لقاح كورونا في مصر.
- الضغط على أيقونة «التسجيل لطلب اللقاح».
- تحديد الفئة التي ينتمي إليها المتقدم لطلب اللقاح، سواء كان من العاملين في القطاع الطبي، أو تطعيم بغرض السفر، وأصحاب الأمراض المزمنة من مختلف الفئات العمرية، والفئة الرابعة للفئات الأخرى.
- كتابة البيانات المطلوبة على الموقع الاسم، الرقم القومي، ورقم الهاتف المحمول، المحافظة، الوظيفة، وغيرها.
- يستلم المواطن 4 أرقام على رقم هاتفه المسجل، ويضيف الأرقام إلى الطلب.
- التحقق من شخصية صاحب الطلب، من خلال إرسال 4 أرقام على رقم هاتفه الشخصي الذي سجل للحصول على لقاح كورونا.
- اختيار المكان الراغب في الحصول على التطعيم به.
- الموافقة على مختلف الشروط الخاصة بتلقي لقاح كورونا.
- يستلم رسالة تشمل طلب التسجيل الذي يمكن من خلاله متابعة حالة الطلب كما هو موضحا بالأعلى.