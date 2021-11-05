اعرف يوم قبضك.. مواعيد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2021

بعد مرور أيام قليلة على صرف مرتبات شهر أكتوبر، بدأ الموظفون العاملون في الدولة في البحث عن مواعيد صرف مرتبات شهر نوفمبر لعام 2021، أملا منهم في الحصول على المرتب الشهري الخاص بهم، لتلبية احتياجاتهم الأساسية من متطلبات الحياة، وأعلنت وزارة المالية عبر الموقع الرسمي الخاص بها عن مواعيد صرف مرتبات شهر نوفمبر الجاري لعام 2021، والتي تبدأ في الصرف يوم 23 من الشهر ذاته وتستمر حتى 29 نوفمبر.

وترصد «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية على مدار 24 ساعة، مواعيد مرتبات شهر نوفمبر لعام 2021 للموظفين العاملين في الدولة، وفق الموقع الرسمي لوزارة المالية، والتي جاءت كالتالي:

مواعيد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2021 للموظفين العاملين في الدولة

أوضحت وزارة المالية في بيان لها على موقعها الرسمي أنه من المقرر أن يتم صرف مرتبات شهر نوفمبر بعد تقسيم الوزارات والجهات والمؤسسات لعدة فئات تحصل على المرتب في أيام مختلفة، والتي جاءت كالتالي:

الثلاثاء 23 نوفمبر

أوضحت وزارة المالية أنه من المقرر أن يتم صرف مرتبات شهر نوفمبر لعام 2021 لـ33 وزارة وهيئة من الموظفين العاملين في الدولة يوم الثلاثاء الموافق 23 نوفمبر، ليكون ذلك أول يوم يتم صرف المرتبات به.

الأربعاء 24 نوفمبر

وأشارت المالية في بيانها أنه من المقرر أن يتم صرف مرتبات شهر نوفمبر لعام 2021 لـ20 وزارة وهيئة من الموظفين العاملين في الدولة يوم الأربعاء الموافق 24 نوفمبر، ليكون ذلك ثاني يوم يتم صرف المرتبات به.

الخميس 25 نوفمبر

كما يتم صرف مرتبات شهر نوفمبر لعام 2021 لـ13 وزارة وهيئة من الموظفين العاملين في الدولة، يوم الخميس الموافق 25 نوفمبر، ليكون ذلك ثالث يوم يتم صرف المرتبات به.

ونوهت وزارة المالية في بيانها أنه بدء من يوم الأحد الموافق 28 نوفمبر، يتم صرف مرتبات شهر نوفمبر لجميع الوزارات والجهات الأخرى من الموظفين العاملين في الدولة، كما وجهت تحذيرها للمواطنين بتجنب التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن المرتبات تكون متاحة في أي وقت اعتبارا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل وزارة أو هيئة، ومن ثم لا ينبغي التزاحم على تلك الماكينات ومراعاة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس «كورونا».