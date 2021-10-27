اليوم.. فرصة أخيرة لصرف مرتبات أكتوبر للموظفين بجميع الوزارات

تبدأ وزارة المالية مع الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، صرف مرتبات شهر أكتوبر 2021 للموظفين بجميع الوزارات والهيئات والجهات الحكومية على مدار الـ 48 ساعة المقبلة للمتخلفين عن الصرف.

ومنحت وزارة المالية الفرصة للعمال والموظفين بجميع الوزارات والهيئات والأجهزة والمصالح والمديريات التابعة للجهاز الإداري للدولة ممن لم يتمكنوا من صرف مرتبات شهر أكتوبر على مدار الـ 3 أيام الماضية الأحد والاثنين وأمس الثلاثاء إمكانية صرف المرتبات على مدار الـ 48 ساعة المقبلة بداية من اليوم الأربعاء وحتى بعد غد الخميس الموافق لـ 28 أكتوبر الحالي.

وزارة المالية بدأت في صرف مرتبات الشهر الحالي منذ الأحد الماضي

وبدأت وزارة المالية في صرف مرتبات الشهر الحالي منذ الأحد الماضي الموافق لـ 24 أكتوبر الحالي للموظفين بـ 33 وزارة في مقدمتها وزارات الصحة والداخلية والإنتاج الحربي وقطاع الأعمال العام والثقافة والأوقاف والآثار والإسكان والتجارة والصناعة والبترول والسياحة والهجرة والقوى العاملة، إلى جانب الجهاز المركزي للمحاسبات والجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، إلى جانب أعضاء مجلس النواب والمجلس الأعلى للصحافة والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني والمجلس القومي لحقوق الإنسان والأمانة العامة لمجلس الأمن القومي.

بينما صرف المالية مرتبات شهر أكتوبر للعاملين بـ 20 وزارة وجهة ومصلحة حكومية على رأسها هيئات النيابة العامة والنيابة الإدارية وهيئة الرقابة الإدارية وهيئة الرقابة المالية والمحكمة الدستورية العليا وهيئة قضايا الدولة واللجنة العليا للانتخابات ودار الإفتاء المصرية ومجلس الدولة ومعهد الخدمات المالية.

وواصلت وزارة المالية عمليات الصرف لليوم الثالث على التوالي منذ صباح أمس الثلاثاء للعاملين والموظفين بـ 13 وزارة وجهة وهيئة ومصلحة حكومية في مقدمتها وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي والزراعة والشباب والرياضة والخارجية والري والموارد المائية، بالإضافة إلى عدد من الهيئات منهم مجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية والأزهر الشريف.