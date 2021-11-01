تفاصيل حصول البنك الأهلي على قرض بـ200 مليون دولار لتقديم قروض ميسرة

شهدت الإمارات العربية المتحدة، تنظيم حفل بمناسبة الانتهاء من توقيع صفقة قرض بين البنك الأهلي المصري؛ أكبر البنوك التجارية في مصر، وداني ألكسندر، نائب رئيس السياسة والاستراتيجيات في البنك الآسيوي، للاستثمار في البنية التحتية.

ومن المتوقع أن يوفر البنك الآسيوي للاستثمار، بالشراكة مع صندوق الأوبك، بموجب هذه الصفقة، تمويل في البنية التحتية بقيمة 200 مليون دولار، بهدف مساعدة البنك الأهلي على تقديم قروض ميسرة للقطاع.

كما أنه من المخطط دعم القروض لجهود الحكومة المصرية بهدف تعزيز نمو الاستثمارات في مختلف مجالات البنية التحتية.

وتعد هذه الصفقة الأولى المشتركة وغير الإقليمية للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية في قطاع المؤسسات المالية، كما أنها أول مشروع إقراض للبنك الأهلي المصري، الذي يستهدف قطاع البنية التحتية، وسيدعم البنك الآسيوي للاستثمار البنك الأهلي المصري في جهوده المستمرة لتعزيز مبادرات الاستدامة.

«ليميتوفسكي»: المشاركة الأولى للاستثمار في صفقة مع أحد البنوك المصرية

من جانبه، قال ونستانتين ليميتوفسكي، نائب الرئيس لعمليات الاستثمار لدى البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، «تعتبر هذه المشاركة الأولى من نوعها للبنك في صفقة مع أحد البنوك المصرية وسيساعد المشروع البنك الأهلي المصري على تنويع مصادر تمويله لإقراض قطاع البنية التحتية».

وأضاف: «يتماشى هذا المشروع بشكل كامل مع أولويتنا لتعزيز البنية التحتية المستدامة. إن شراكتنا مع صندوق أوبك سيدعم جهود الحكومة المصرية الرامية إلى سد الفجوة بين الطلب على القروض الطويلة الأجل وتوافر الودائع القصيرة الأجل في النظام المالي المصري».

«الصفتي»: نولي الصفقة اهتماما لأهمية قطاع البنية التحتية للاقتصاد

من جانبه، قال هشام الصفتي، رئيس مجموعة المؤسسات المالية والخدمات المالية الدولية في البنك الأهلي، إنه «يتمتع قطاع البنية التحتية بأهمية كبيرة في مصر واقتصادها».

وأضاف «الصفتي»، أن تمويل البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية وصندوق «أوبك»، سيتيح للبنك الأهلي توسيع محفظة الإقراض والتمويل للقطاع الحيوي للبلاد، وبالتالي تحسين الخدمات المقدمة للشركات المصرية وإحداث تأثير أوسع على الاقتصاد بصورة عامة.

ووقع الاتفاقية نيابة عن صندوق «أوبك» في أبو ظبي، طارق النصار، مساعد مدير عام الصندوق للقطاع الخاص وعمليات تمويل التجارة، خلال الاجتماع السنوي السادس لمجلس محافظي البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، الذي عقد تحت شعار «الاستثمار في الحاضر لتغيير المستقبل».

ويُعقد الاجتماع السنوي للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية للعام 2021 بين 26 و28 أكتوبر.

«نصَّار»: البنوك تلعب دور هام في تقديم التمويل المطلوب

وقال النصار، إن تلبية احتياجات البنية التحتية الكبيرة في مصر يمكن أن تتحقق عبر زيادة الاستثمارات في كل من القطاعين العام والخاص، وستلعب البنوك مثل البنك الأهلي المصري دورًا مهمًا في تقديم التمويل المطلوب.

وأضاف، أنه «يسعدنا دعم جهود البنك الأهلي المصري في نمو محفظة الإقراض للقطاع الخاص، وكذلك التعاون للمرة الأولى بشكل مباشر مع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية في بلد شريك مهم لمؤسساتنا».

ويندرج القرض الجديد في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتحديدًا الهدف السابع الذي يتمثل في إنشاء مشاريع في الطاقة النظيفة وبأسعار معقولة، والهدف الثامن الذي يتمثل في العمل اللائق والنمو الاقتصادي، والهدف التاسع الذي يشمل الصناعة والابتكار والبنية التحتية.