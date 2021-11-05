وزير البترول يبحث سبل التعاون مع مفوضة شؤون الطاقة بالاتحاد الأوروبى

بحث المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، مع مفوضة شؤون الطاقة في الاتحاد الأوروبى «كادري سيمسون» سبل التعاون والتنسيق بين مصر والاتحاد الاوروبي في مجال نقل وتصدير الغاز الطبيعي إلى أوروبا في إطار منتدى غاز شرق المتوسط و من خلال مصانع إسالة وتصدير الغاز المصرية على ساحل البحر المتوسط ، على هامش مشاركته في فعاليات القمة العالمية للمناخ فى جلاسكو باسكتلندا Cop26.

كما بحث الوزير مع المفوضة الأوروبية سبل التعاون مع الاتحاد الأوروبى لدعم استضافة مصر لقمة المناخ المقبلة Cop 27 في مدينة شرم الشيخ العام المقبل في إطار العمل على إنجاح هذا الحدث.

تعاون مصري أوروبي في تصدير الغاز الطبيعي

واستعرض اللقاء دور مصر في منطقة شرق المتوسط كداعم رئيسي للاستغلال الأمثل لموارد الغاز الطبيعى التي جرى اكتشافها بالمنطقة بما يعود بالرخاء على الشعوب، ويسهم في تأمين إمدادات الغاز للسوق الأوروبى، وأضاف «الملا» أن البنية الأساسية التي تنفرد بها مصر في المنطقة متمثلة في مصانع إسالة وتصدير الغاز الطبيعي المصرية على ساحل البحر المتوسط، تعد ركيزة أساسية في تعزيز خطط نقل الغاز الطبيعي الي أوروبا، مؤكدا أن دعم الاتحاد الأوروبى لمنتدى غاز شرق المتوسط منذ خطواته الأولى يعكس علاقات التعاون المتميز مع مصر التي أطلقت مبادرة تأسيس المنتدي واستضافته بالقاهرة، مشيرا لأهمية توليها التعاون مع الاتحاد الأوروبى خاصة وأن السوق الأوروبية هي المستهلك النهائي للغاز الطبيعى المنتج من حقول شرق المتوسط.

استراتيجية مصر تعتمد على الغاز الطبيعي

وقد استعرض المهندس طارق الملا، خلال اللقاء ما جرى عرضه من خطط لمصر في فعاليات قمة المناخ الحالية، موضحا استراتيجية مصر الحالية تجاه التحول في مجال الطاقة في إطار تنفيذ التزاماتها الدولية لمكافحة التغير المناخى، مشيرا إلى أن الاستراتيجية المصرية تتبني التوسع في الاعتماد على الغاز الطبيعى كوقود انتقالي نظيف يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وخفض الانبعاثات.

وأعرب «الملا» عن تطلع مصر لمد نطاق التعاون مع الاتحاد الأوروبى في استضافة مصر لقمة المناخ المقبلة «Cop27» في شرم الشيخ العام المقبل بما يعزز فرص النجاح في استضافة الحدث الدولى الهام.

ومن جانبها، أكدت مفوضة شؤون الطاقة في الاتحاد الأوروبى أهمية الجهود المصرية الرائدة في منطقة شرق المتوسط لدعم الشراكة بين دول المنطقة فى نقل الغاز الطبيعي لأوروبا، وأن الاتحاد الأوروبى يعمل منذ بداية الإعلان عن تأسيس منتدى غاز شرق المتوسط على بذل كافة الجهود لدعم الشراكة وعلاقات التعاون في إطاره، مؤكدة أن الاتحاد الأوروبى يستهدف تعزيز علاقات التعاون مع مصر في مجال الطاقة ومساندة الجهود المصرية لتحقيق كفاءة استخدام الطاقة وخفض الانبعاثات.

وفي ختام اللقاء وجه المهندس طارق الملا الدعوة للمفوضة الأوروبية للمشاركة في فعاليات مؤتمر مصر الدولى للبترول ايجبس 2022 العام المقبل.