وزير البترول لـ«الوطن»: لا زيادة في أسعار الغاز الطبيعي للمنازل

أعلن المهندس طارق الملا، وزير البترول، تسعير الغاز الطبيعي لقطاع الصناعة دوريا كل 3 أو 4 أشهر، مثلما يحدث في تسعير البنزين والسولار، موضحا أن التسعير يجري من خلال لجنة وزارية بها أجهزة، فضلا عن استشارة عدة جهات، كاتحاد الصناعات ولجنة الصناعة والطاقة بمجلس النواب، قائلا: «لا نعمل بمعزل عن أصحاب المصلحة».. بحسب تعبيره.

تسعير الغاز الطبيعي

وأكد وزير البترول في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنه لا زيادة في أسعار الغاز الطبيعي للمنازل، وأن لجنة التسعير خاصة بتسعير الغاز الطبيعي، الذي يصدر للمصانع، موضحا أن قرار زيادة سعر الغاز للمصانع الأخير، يخاطب 3 قطاعات بعينها، ترتبط بالتصدير الخارجي كالأسمدة والحديد والبتروكيماويات.

وتحدث الملا، على هامش مؤتمر نظمته نقابة المهندسين مساء اليوم، عن تحديات وإنجازات قطاع البترول المصري قائلا: «جرى مخاطبة فقط هذه الشريحة التي ارتبط نشاطها بالتسويق العالمي، لأنهم يعملون بآليات السوق العالمي، وحصل فيها مناقشات جيدة جدا».

وردا على سؤال عن مدى تأثير القرار الأخير برفع سعر الغاز الطبيعي للمصانع على أسعار السلع للمواطنين، قال الملا في كلمة بمؤتمر تنظمه نقابة المهندسين عن تحديات وإنجازات قطاع البترول المصري: «إذا ترتب على زيادة أسعار الغاز للمصانع زيادة مقابلة في أسعار السلع، فهذا شيء غير محمود، وبه خلل، ومش المفروض ان ده يحصل»، مضيفا: بالنسبة لنا الهدف ليس الربح من الغاز.

وقال وزير البترول، إن آليات التسعير تضع في اعتباراتها عناصر التكلفة، بحيث في النهاية يستطيع المصنع يخرج منتج منافس في السوق العالمي.

توصيل الغاز الطبيعي للمنازل

وأوضح الملا، أن وجود الغاز الطبيعي، ساعد في عدم الاعتماد كلية على البنزين، وبالتالي أصبح بمثابة مصدر وقود بديل.

وبخصوص توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، قال طارق الملا: نستهدف كل القرى والمراكز لإيصال الغاز الطبيعي.