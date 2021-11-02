وزير البترول: لتر البنزين كان هيبقى بـ20 جنيه.. حولوا سياراتكم غاز طبيعي

قال المهندس طارق الملا، وزير البترول، إن سعر لتر البنزين كان من الممكن أن يصل إلى نحو 20 جنيها، لو فرضت أعباء ضريبية، مثلما يحدث في بعض الدول الخارجية، مطالبا أصحاب السيارات بتحويلها إلى الغاز الطبيعي.

سعر البنزين

وأضاف وزير البترول، ردا على أسئلة الحضور بمؤتمر تنظمه نقابة المهندسين عن تحديات وإنجازات قطاع البترول المصري، قائلا: «لا ندعم المحروقات في مصر، لكن باقي الدول تضع أعباء ضريبية، كاعباء بيئة وغيرها، فتجد أن سعر اللتر تجاوز 20 أو 30 جنيها».

وأوضح الملا، أن وجود الغاز الطبيعي ساعد في عدم الاعتماد كلية على البنزين، وبالتالي أصبح بمثابة مصدر وقود بديل.

وطالب وزير البترول قائدي السيارات، بتحويل مركباتهم لتعمل بالغاز الطبيعي بدلا من البنزين قائلا: «لو عربيتك مش مجهزة هنجهزها بحوالي 8 آلاف جنيه وبالتقسيط».

تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي بالتقسيط

وبخصوص توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، قال طارق الملا: «نستهدف كل القرى والمراكز لايصال الغاز الطبيعي، لدينا دول شقيقة ليس لديها غاز طبيعي في المنازل، الحمد لله، المواطن شعر وبيشعر بأن هناك استفادة من هذا الموضوع، حتى الكهربا شغالة بالغاز بتاعنا، فلولا وجود الغاز، لم نكن نستطيع أن نتكلم في هذه الموضوعات».

ولفت الوزير، إلى الزيادة الكبيرة التى تحققت فى البنية التحتية لمنظومة تداول ونقل وتخزين البترول والغاز، ومنها تحقيق زيادة 90% في طاقات خطوط المنتجات البترولية، بواقع 122 مليون طن سنويا، وزيادة 85% فى طاقة استيعاب المواني، وكذلك 45% في طاقات تخزين المنتجات البترولية، و20% زيادة في عدد محطات التموين والخدمة، لتصل إلى 3650 محطة، ومضاعفة محطات التموين بالغاز كوقود لتبلغ 369 محطة.