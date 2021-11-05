وكيل زراعة دمياط يشدد على التصدي لكافة صور التعدي على الأراضي الزراعية

عقد المهندس سميح عبد السميع، وكيل وزارة الزراعة بدمياط اجتماعا بحضور مديري الإدارات الفنية والإدارية بالمديرية لاستعراض كافة المستجدات المتعلقة بأعمال قطاع الزراعة والتأكيد على ضرورة تشديد الرقابة وإحكام السيطرة على الزمام الزراعي والتصدي الفوري لكافة صور التعديات على الأراضي الزراعية في المهد وتطبيق القانون على المخالفين بكل حزم وشدة.

تكثيف الأنشطة الإرشادية للمزارعين

وأكد وكيل الوزارة اهتمامه البالغ بنشر الوعي والمعارف موصيا بتكثيف الأنشطة الإرشادية وتوعية المزارعين بالتوسع في زراعة القمح على مصاطب والزراعات التعاقدية كما أكد ضرورة متابعة دورات العمل المميكنة وصرف الأسمدة ومستلزمات الإنتاج باستخدام وحدات البيع P. O. S ضمن مشروع كارت الفلاح.

استمرار أعمال حماية الأراضي

وشدد وكيل وزارة الزراعة بدمياط على أعمال حماية الأراضي والتصدي لكافة صور التعديات على الأراضي الزراعية، مشيرا إلى انطلاق التدريب العملي للعاملين بالجمعيات الزراعية على استخدام منظومة دعم المزارع على أجهزة التابلت الخاصة بالمشروع وكذا نقاط البيع P.O.S وذلك بهدف صقل مهاراتهم وتعريفهم بطرق التغلب على المشكلات التي تواجههم خلال التعامل مع دورات العمل المميكنة وصرف الأسمدة.

و في وقت سابق، استقبل وكيل وزارة الزراعة بدمياط النائب محمد الحمادي الحصي، عضو مجلس النواب وعدد من المزارعين حيث تم مناقشة طلبات وشكاوى عدد من المزارعين بنواحي المحافظة والتأكيد على استمرار الجهود المبذولة لتطوير القطاع الزراعي والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .