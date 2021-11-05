شائعات صلة القرابة تطارد الفنانين.. آخرهم ريهام حجاج

تصدر اسم الفنانة ريهام حجاج، محركات البحث على «جوجل»، كما أصبحت حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، بعدما انتشرت صور لحفل زفاف دنيا نجلة الفنان حجاج عبدالعظيم، ولم تظهر «ريهام» فيها، مما جعل متابعي الفنانة يتسائلون عن أسباب عدم حضورها حفل زفاف شقيقتها.

ريهام حجاج وحجاج عبد العظيم

ولكن ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، حول صلة قرابة الفنانة ريهام حجاج بـ دنيا حجاج، ليس له أي شأن من الصحة، فبحسب ما قاله خالد حجاج عبدالعظيم، شقيق دنيا، فإن الفنانة ريهام حجاج ليست شقيقته، وأن والده حجاج عبد العظيم، لم ينجب سوى اثنين فقط، هما «خالد» و«دنيا»، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

بثينة رشوان ورشوان توفيق

ولم تكن شائعة قرابة ريهام حجاج بابنة حجاج عبد العظيم، هي الأولى من نوعها، فسبقها العديد من الشائعات في الوسط الفني، حيث انتشرت شائعة حول علاقة قرابة الفنانة بثينة رشوان بالفنان رشوان توفيق، وأُشيع أنها ابنته، ولكن «بثينة» نفت هذه القرابة أكثر من مرة، في تصريحات تلفزيونية سابقة لها، مشيرة إلى أنها ابنة الممثل المعروف رشوان مصطفى.

أحمد عبد الوارث وعبد الوارث عسر

كما اقترن اسم الفنان أحمد عبد الوارث، بالفنان عبد الوارث عسر، وهو ما أوقعه في مأزق مع النجم محمد التاجي، حفيد الأخير، والذي غضب من ترديد هذه الشائعة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وهو ما جعله يرد على هذه الشائعات، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، نافياً صلة القرابة بين أحمد عبد الوارث وعبد الوارث عسر.

داليا البحيري وراندا البحيري

اعتقد عدد كبير من جمهور الفنانة داليا البحيري، أنها شقيقة النجمة راندا البحيري، وهو ما جعل النجمتين تردان لنفي ما تم تداوله من أخبار حول صلة قرابتهما، ولكنهما زملاء في العمل، وذلك في تصريحات سابقة لهم.