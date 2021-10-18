منة فضالي: بلبس المايوه في حياتي الطبيعية بس أخجل أطلع بيه في السينما

قالت الفنانة منة فضالي، إنها ليست خبيثة ولا تعامل الشخص في وجهه بمبدأ وفي ظهر بمبدأ آخر، لافتة إلى أنها تربت على ألا تكون منافقة أو مجاملة، وهذا عرضها لمشاكل كثيرة، متابعة: «أنا مش هغير مبادئي وأنا عندي دلوقتي 38 سنة، بقول سني عادي مش هنضحك على الناس، أنا داخلة مجال التمثيل 2002، وكان عندي 16 سنة، محدش يخجل من عمره، مش كل الناس هتتبقل منة، ومش كل الناس هتكره منة، أنا علاقتي بزملائي سطحية شوية، انطوائية، أنا بحب رانيا يوسف وهي صديقة ليا وبكلمها أغلب الوقت، أنا اتخميت في أصدقائي وضربوني في شغل، مثلا كنت ماضية مسلسل وعندي تصوير ليه وبحكي مع زميلة، لقيتها بعد كده بتعمل الدور وعرفت من المخرج أنها مشتني من المسلسل، والقصة دي حصلت معايا كتير جدا، وفيه ناس بتكون مش حاباني وسلطتهم أكبر ونجوم أكبر، وكلموا الناس تمشيني، وده طبيعي».

منة فضالي والمايوه

وأضافت «فضالي» خلال استضافتها في برنامج «مساء DMC» المذاع على فضائية «DMC»، الأحد، وتقدمه الإعلامية إنجي القاضي، أنها تلبس المايوه في حياتها الطبيعية، لكن تخجل الظهور به في المشاهد السينمائية، مواصلة: «أنا حرة في حياتي الشخصية لكن معرفش أطلع بالمايوه قدام الجمهور وأنا خاسة وكاشة جدا فلو لبست مش هكون ملفتة، حتى صحابي بيقوليلي إنتي هربانة من المدرسة».

تريد تقديم دور مجنونة وفدائية ومدمنة

وأشارت الفنانة منة فضالي، إلى أنها تريد تقديم دور مدمنة وفدائية ومجنونة، بجانب أدوار تاريخية مثل كيلوباترا، أو تقدم دورا مثل سيدة القصر الذي قدمته الفنانة فاتن حمامة والتي تحبها لدرجة كبيرة، موضحة أنها تعتز بدورها في مسلسل «قيد عائلي»، لأنه يعد من أصعب الأدوار التي قدمتها في حياتها، لأنها كانت تقدم دور زوجة خائنة، لافتة إلى أنها خانت بسبب ظروف ضمن السياق.

صوتي وحش في الغنا

وواصلت: «أنا بحب أقلد بس مش بغني، صوتي وحش جدا، كنت بدندن بس وأنا صغيرة، أنا صبورة جدا بس بدي مساحة لمدة 3 مراحل، وعشان أفقد أعصابي بيكون اللي قدامي عمل حاجة كبيرة أوي، لأن مفيش حد طبيعي هيتعصب من لا شئ، وبدي دايما فرصة واتنين وتلاتة للي قدامي، بيطلع عني سمعة أني عصبية وبعمل مشاكل في اللوكيشن وباجي متأخر مع أني ملتزمة في كل شئ ومبحبش حد يستناني أنا باجي في معادي».