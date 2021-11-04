ملخص الحلقة الأخيرة من مسلسل «ورا كل باب» حكاية 90 دقيقة

حصدت الحلقة الخامسة والأخيرة من مسلسل «ورا كل باب» حكاية «90 دقيقة»، التي عرضت أمس، إعجاب المشاهدين، بعدما شهدت رجوع الفنان نضال الشافعي الذي يجسد شخصية «خالد» إلى زوجته «شهيرة» وتؤديها الفنانة دنيا عبد العزيز.

ملخص الحلقة الأخيرة من حكاية 90 دقيقة

كما شهدت الحلقة أيضًا مواجهة بين شهيرة ووالدتها ميمي جمال، حيث تعد أحد أسباب انفصالها عن «خالد» بسبب تجاربها الفاشلة في الزواج، وخوفها من الوحدة، وبداية معالجة نفسية الطفلة «خديجة» من الأخصائية الاجتماعية التابعة للمدرسة.

وبسبب «خديجة»، بدأ التقارب مرة أخرى بين «خالد» و«شهيرة»، الذين اتفقا في النهاية على العودة إلى بعضهما مرة أخرى، بشرط التنازل عن العند والعصبية في التعامل بينهما.

أبطال حكاية 90 دقيقة

حكاية 90 دقيقة بطولة نضال الشافعي، دنيا عبد العزيز، ميمي جمال، هشام إسماعيل، أحمد رفعت، أحمد حلاوة، عفاف رشاد، وغيرهم من الفنانين، وهي من تأليف ميرنا الفقي، وإخراج أحمد صالح.

حكايات مسلسل ورا كل باب الموسم الثاني

وتعد «90 دقيقة» هي الحكاية التاسعة من مسلسل ورا كل باب الجزء الثاني، بعد عرض حكايات «لحظة ضعف، في عشق البنات، قلب مفتوح، هدف نبيل، كدبة كبيرة، ماريونت، عائلة جيجي، رق الحبيب».

الحكاية العاشرة من مسلسل ورا كل باب

كما تحمل الحكاية القادمة من مسلسل ورا كل باب عنوان «سكر مر»، ومن المقرر عرضها خلال الأيام القادمة، وهي من بطولة إيهاب فهمي، منة فضالي، فريال يوسف، مراد مكرم، ومن تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج محمد عبد السلام، وإنتاج شركة سينرجي.

وتجسد الفنانة منة فضالي دور شخصية تدعى «زينة» ضمن أحداث الحكاية، كما جمعت المشاهد الأولى من التصوير بينها وبين الفنان إيهاب فهمي وفريال يوسف.