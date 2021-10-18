منة فضالي: لقيت راقصات في مهرجان الجونة.. ولبس نجلاء بدر شيك

قالت الفنانة منة فضالي، إنها لا تحب الذهاب إلى مهرجان إذا لم تكن تقدم فيلما فيه، موضحة أنها كانت من قبل تشارك في المهرجانات والحفلات، واصفة بعض المشاركين بمهرجان الجونة بـ«الراقصات»، وأن البعض غير معروف ولا علاقة له بعالم الفن، وفقا لقولها.

وأضافت فضالي: «مبحبش أروح أتصور وأروح حتة مليش مكان فيها، كنت زمان بحضر الحفلات والمهرجان بس الواحد كل أما يكبر بينضج وتفكيره بيتغير، أنا بلاقي ناس غريبة على السجادة الحمرا معرفش بيتعزموا إزاي، بتلاقي ناس ممكن تكون مش معروفة وملهاش دعوة بجو الفنانين عامة ومتعرفيش دي مين، مؤخرا لاقيت راقصات في الجونة، مش بسيء للرقص أنا بحبه، بس الجونة بتتكلم عن الفن عن الممثلين والمنتجين والمخرجين لكن برضه في ناس مينفعش تبقى موجودة، سامية جمال أو تحية كاريوكا دول كانوا تاريخ مصر، شوفتهم ونجوى فؤاد دول قبل ما كانوا راقصات كان ليهم أدوار في أفلام وبيمثلوا مش راقصات فقط، أنا حسيت وجود راقصات مش حلو في وقت في نجوم جايين من بره وأنا مش ضد الرقص الشرقي وأصحابي منهم راقصات».

أنا لا أحب الشو.. بعض الفنانين لديهم رغبة في إثارة الجدل

وأوضحت «فضالي» خلال استضافتها في برنامج «مساء DMC» المذاع على فضائية «DMC»، اليوم الأحد، وتقدمه الإعلامية إنجي القاضي، أنها إذا رأت الراقصة دينا في مهرجان أو الفنانة فيفي عبده لن تتعجب لأنهما نجمتان ولهما تاريخ طويل، مؤكدة أنها لا تتابع المهرجان بشكل عام لكن رأت صورا للفنانين بالصدفة، لافتة إلى أنها لا تحب الشو وتفضل البساطة، منوهة بأن كل فنان يظهر ذوقه ورغبته في الإطلالة بشكل جيد وبعض الفنانين لديهم رغبة في إثارة الجدل عند الظهور بملابس غريبة.

يسرا ملكة الأناقة.. ورانيا يوسف مش بتلبس عشان تبقى تريند

وتابعت: «يسرا دي بالنسبة لي ملكة الأناقة وبحبها على المستوى الشخص، ودرة شيك أوي، وهند صبري تجنن، ومنى صبري ومنة شلبي ونادين نجم كانت رائعة، دول اللي لفتوا نظري، ورانيا يوسف دي حبيبة قلبي، رانيا يوسف جريئة ومش بتلبس عشان تطلع تريند، بتلبس بس الحاجات اللي بتليق عليها، اللبس بتاع نجلاء بدر كان شيك».