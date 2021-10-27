منة فضالي تعلن المشاركة في مسلسل ورا كل باب بحكاية «سكر مر»

أعربت الفنانة منة فضالي، عن سعادتها البالغة بمشاركتها في مسلسل «ورا كل باب»، بحكاية جديدة، تحمل اسم سكر مر، تمهيدًا لعرضه عبر شبكة تليفزيون الحياة، خلال الأيام القليلة المُقبلة.

«سكر مر» من إخراج محمد عبدالسلام

ونشرت منة فضالي، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، صورة من سيناريو العمل، مُعلقة عليها، بقولها: «نقول بسم الله، حدوتة سكر مر، تأليف أحمد عبدالفتاح، إخراج محمد عبد السلام، من إنتاج شركة سينرجي- تامر مرسي»، موضحة أنها تُجسد شخصية فتاة تُدعى «زينة».

يذكر أنّ منة فضالي، جرى تكريمها في مهرجان أوسكار العرب، في دورته الخامسة، التي عُقدت داخل أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة الجديدة، أول أمس، عن دورها في مسلسل «نسل الأغراب» كأفضل مُمثلة في عام 2021.

منة فضالي مع خالد سليم ونسرين طافش في «في القلب»

يذكر أنّ الفنانة منة فضالي، قد انتهت مؤخرًا من تصوير مشاهدها في فيلم في القلب، مع الفنانين خالد سليم ونسرين طافش، حيث جرى تصويره ما بين مصر والإمارات، حيث قالت في تصريحات سابقة لـ«الوطن» إنها تُجسد شخصية فتاة تُدعى «دنيا» حيث تتعرض للخيانة من زوجها وصديقتها.

وأكدت أنّ الفيلم تدور أحداثه في إطار ملئ بالإثارة والتشويق، مُعربة عن آمالها بأن ينال العمل إعجاب الجمهور فور طرحه في السينمات، حيث لم يتحدد موعد طرحه بعد.

منة فضالي تنتظر استكمال مشاهدها في فيلم ميني بار

كما تنتظر منة فضالي، استكمال المشاهد الأخيرة، في فيلم ميني بار، والذي توقف للمرة الثانية بعد إصابة الفنان نضال الشافعي، بانفجار بثقب في القولون، ليخضع بعدها لأكثر من عملية جراحية، حيث تُجسد هي دور فتاة تعمل في ملهى ليلي.

فيلم ميني بار، من بطولة نضال الشافعي، وصلاح عبد الله، ومنة فضالي، ومدحت تيخا، وشيما الحاج، وعلاء مرسي، وأمينة، ومحمد أوتاكا، وطاهر أبو ليلة، وإبرام سمير، وحسن عبد الفتاح، وصبري عبد المنعم، ومحمود فارس وعلاء زينهم، وهو من تأليف طارق رمضان وإخراج محمد الخضري.