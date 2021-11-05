«كهرباء شمال القاهرة» تنهي استعدادات تأمين التغذية لمباراة الزمالك والأهلي

أنهت شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، استعداداتها النهائية لتأمين التغذية الكهربائية داخل ملعب واستاد القاهرة الدولي، والذي ستقام عليه مباراة القمة بين الزمالك والأهلي في الجولة الثالثة من بطولة الدوري الممتاز، في الساعة الثامنة من مساء اليوم الجمعة، وذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ونائبه المهندس أسامة عسران، والمهندس جابر دسوقي، رئيس الشركة القابضة للكهرباء.

انتهاء التجارب النهائية من المصادر الرئيسية الثلاثة

وقال المهندس حسام عفيفي، رئيس شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، إن الشركة انتهت منذ قليل، من التجارب النهائية الخاصة بتأمين التغذية الكهربائية لمباراة القمة بين فريقي الزمالك والأهلي المقرر إقامتها على ملعب استاد القاهرة الدولي من مصادرها الثلاثة الرئيسية والبديلة والاحتياطية.

غرف عمليات مركزية وتجهيز فرق الطوارئ لتأمين التغذية الكهربائية

وأضاف «عفيفي» لـ «الوطن»، أنه تم التأكد من تأمين التغذية الكهربائية لأبراج الإضاءة والمبنى الإداري وغرف خلع الملابس للفرق والحكام، لافتا إلى أنه تم تشكيل غرف عمليات مركزية وتجهيز فرق الطوارئ لتأمين التغذية الكهربائية ومراجعة مصادر التغذية وتوزيع كشافات الإنارة لكل برج إنارة والأحمال المهمة بالملعب على أكثر من مصدر «ديزل + شبكة»، للتغذية لضمان استمرارية الإضاءة الجيدة واستمرارية التغذية الكهربائية لهذه الأحمال.

تأمين التغذية الكهربائية للمغذيات الرئيسية للملعب والاستاد والمنطقة المحيطة بالكامل

من جانبه، قال المهندس إبراهيم كامل، رئيس قطاعات التحكم والوقاية والاتصالات بشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، إنه تم تأمين التغذية الكهربائية للمغذيات الرئيسية للملعب والاستاد والمنطقة المحيطة بالكامل، لافتا إلى أنه تم تدعيم استاد القاهرة بـ12 ماكينة طوارئ، إضافة إلى 2 ماكينة احتياطي ومولدات بقدرات كهربائية مختلفة لتأمين استقرار تغذية التيار خلال المباراة المرتقبة التي يتابعها الملايين داخل مصر وفي الوطن العربي وأفريقيا.

وأشار «كامل» إلى أنه تم التنسيق مع تحكم جهد 11/66 التابع للشركة المصرية، لنقل الكهرباء لعدم فصل التيار المغذي للاستاد.

لجنة لمراجعة جميع أعمدة الإضاءة المؤدية لاستاد القاهرة

فيما قامت لجنة من شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، برئاسة المهندس طارق عبد الشافي، نائب رئيس الشركة ورئيس قطاعات الشبكات، والمهندس أشرف دسوقي، رئيس قطاع شبكات مدينة نصر، والمهندس سيد سليمان، رئيس قطاع تحكمات شرق، والمهندس عمر فتحي، رئيس قطاع الوقاية وصيانة الموزعات، بمراجعة جميع أعمدة الإضاءة المؤدية إلى استاد القاهرة وأعمدة الإنارة الموجودة في البوابة الرئيسية للاستاد، إضافة إلى إجراء عمليات تجارب للبث التليفزيوني من داخل الملعب قبل انطلاق اللقاء، مع تقسيم أبراج الإنارة إلى 4 أجزاء، منها جزء على الشبكة و3 أخرى على 3 مولدات.