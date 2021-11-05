«الصحة»: إطلاق 5 قوافل طبية اليوم ضمن مبادرة حياة كريمة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إطلاق 5 قوافل طبية جديدة اليوم ضمن مبادرة «حياة كريمة»، ويأتي ذلك ضمن خطة وزارة الصحة لتوعية المواطنين وفحصهم للكشف عن الأمراض المزمنة، تنفيذا للتوجيهات التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي للنهوض بالمجتمع، وتحقيق رؤية الدولة التنمية المستدامة في كل القطاعات وخاصة القطاع الطبي.

الحكومة تعطي أولوية قصوى للقضاء على الأمراض المزمنة

تعطي الحكومة المصرية أولوية قصوى للقضاء على العادات والأمراض والفيروسات المنتشرة خاصة في القرى النائية، بالإضافة إلى توعية المواطنين من خطورة الفيروسات وما تسببه من مضاعفات تؤثر على صحة المواطنين، وخاصة فيروس كورونا.

قالت وزارة الصحة، عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك»، إنَّ القوافل الطبية ستنطلق اليوم الجمعة، وتستمر لمدة يومين متواصلين 5 و6 نوفمبر الجاري، في محافظات «الغربية - دمياط - الجيزة - جنوب سيناء - البحر الأحمر».

التخصصات المتاحة بالقوافل الطبية

وكشفت وزارة الصحة عن التخصصات المتوفرة داخل العيادات المتنقلة في القوافل التي ستنطلق اليوم، وتمثلت في «الباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والنساء والولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، والعظام، والجراحة، والرمد والأسنان، والقلب، والجلدية، والخدمات والأشعة، والتحاليل»، مشيرة إلى أن الكشف مجاني لكل المواطنين ومختلف الفئات العمرية.

أماكن تواجد القوافل الطبية

وحددت وزارة الصحة والسكان، المراكز والقرى التي ستتواجد بها هذه القوافل تسهيلا على المواطنين في معرفة أماكن العيادات المتنقلة التابعة للوزارة، ويجب على المواطنين التواجد في أماكن تواجد القوافل الطبية في هذه المحافظات، ومن المقرر أن تتواجد هذه القوافل في بعض مراكز وقرى المحافظات في الأماكن التالية:

- قرية البنوان مركز المحلة أول محافظة الغربية.

- قرية الرياض مركز كفر البطيخ محافظة دمياط.

- قرية وادي الأسباعية العليا وقرية سعال مركز سانت كاتيرين محافظة جنوب سيناء.

- قرية أبو رواش مركز كرداسة بمحافظة الجيزة.